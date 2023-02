X-Men ’97: la serie animata avrà una seconda stagione

Gli appassionati Marvel di una certa età non vedono l’ora di poter guardare su Disney+ la serie animata X-Men ’97, che riprende il cartone degli anni Novanta divenuto un cult. La serie farà il suo esordio in autunno, ma, nel frattempo, è stata già annunciata la produzione della seconda stagione.

A rivelarlo è stato Cal Dodd, la voce originale di Wolverine, che in un video su Twitter ha dichiarato di aver lavorato in questi giorni alla produzione della seconda stagione di X-Men ’97. Il tweet è stato successivamente cancellato.

La serie sugli X-Men sarà in continuità con il cartone animato degli anni Novanta già presente su Disney+, e vedrà il ritorno dei membri del cast vocale originale. Stiamo parlando di Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith, Alyson Court. Mentre tra i nuovi membri del cast vocale ci saranno Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett, AJ LoCascio.

Inoltre è in produzione anche una serie animata su Spider-Man, si tratta di un progetto che avrà a che fare con i primi anni di Peter Parker come tessiragnatele. Riguardo a questo progetto non è stata annunciata una data di distribuzione su Disney+.