Nuovo Santa Clause Cercasi: trailer e poster della seconda stagione della serie revival su Disney+

Sono da oggi disponibili il trailer e la key art della seconda stagione della serie originale Disney+ “Nuovo Santa Clause Cercasi“. Il nuovissimo video svela la storia di Scott Calvin (Tim Allen) e della sua famiglia, che ritornano al Polo Nord per vivere altre avventure. La seconda stagione debutterà mercoledì 8 novembre sulla piattaforma streaming, con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.

Oltre ad Allen, che è produttore esecutivo e riprende l’amato ruolo di Babbo Natale/Scott Calvin, la seconda stagione è interpretata da Elizabeth Mitchell nel ruolo di Mrs. Claus/Carol, Austin Kane nel ruolo di Cal Calvin Claus, Elizabeth Allen-Dick nel ruolo di Sandra Calvin Claus, Devin Bright nel ruolo di Noel, Gabriel “Fluffy” Iglesias nel ruolo di Kris Kringle e da Eric Stonestreet nel ruolo di Magnus Antas, The Mad Santa. Accanto ad Allen, il pluripremiato Jack Burditt (30 Rock, Modern Family, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt) continua a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo e showrunner. Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker (L’uomo di casa, Santa Clause, Che fine ha fatto Santa Clause?) e Rick Messina (L’uomo di casa, Santa Clause, Che fine ha fatto Santa Clause?) sono produttori esecutivi insieme a Jason Winer e Jon Radler per la Small Dog Picture Company.

Allen ha interpretato per la prima volta Babbo Natale/Scott Calvin nel film Santa Clause del 1994. Elizabeth Mitchell ha esordito nel ruolo di Carol nel sequel del 2002 Che fine ha fatto Santa Clause?, quando il personaggio di Allen doveva trovare una signora Claus per poter continuare a essere Babbo Natale.

Allen, la cui popolarità è salita alle stelle come protagonista della serie ABC di maggior successo Quell’uragano di papà, ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il ruolo di Tim “The Tool Man” Taylor, tra cui un Golden Globe nel 1994 e il People’s Choice Award per otto anni consecutivi, dal 1992 al 1999. Allen ha anche recitato per nove stagioni nella serie di successo L’uomo di casa. Nel 1995, il poliedrico attore ha prestato la sua voce a Buzz Lightyear nel primo film d’animazione Pixar, Toy Story – Il mondo dei giocattoli. Ha poi ripreso l’iconico ruolo dell’arrogante, ma amabile, personaggio spaziale in due sequel, Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa del 1999 e Toy Story 3 – La grande fuga del 2010. Ha interpretato il personaggio anche in diversi cortometraggi di Toy Story, tra cui Vacanze hawaiiane, Buzz a sorpresa e Non c’è festa senza Rex.

Leggi anche: