Saigon Bodyguards: Chris Pratt e Wu Jing nel cast del remake

Per Saigon Bodyguards la Universal Pictures ha deciso di ingaggiare come protagonisti Chris Pratt e Wu Jing.

I fratelli Russo, dopo aver concluso il loro lavoro con i Marvel Studios, hanno iniziato a impegnarsi nella produzione di film action thriller, e tra questi ci sarà anche Saigon Bodyguards, lungometraggio che avrà come protagonisti Chris Pratt e Wu Jing.

Si tratta di un remake dell’action-comedy vietnamita uscito nelle sale cinematografiche nel 2016. La storia è incentrata su due guardie del corpo e vedrà Chris Pratt fare anche da produttore assieme alla sua casa Indivisible Productions. Chiaramente tra gli altri produttori ci sono Anthony e Joe Russo, oltre che Mike Larocca.

La sceneggiatura è stata realizzata da Alex Gregory e Peter Huyck. A distribuire il film sarà la Universal Pictures.

Chiaramente gli appassionati di film Marvel sentendo nominare i fratelli Russo e Chris Pratt non potranno non pensare a Guardiani della Galassia, film in cui Pratt ha fatto da protagonista nei panni di Star Lord.

L’attore ritornerà anche in Guardiani della Galassia vol.3, che sarà tra i prossimi progetti in lavorazione del regista di The Suicide Squad James Gunn.