Marvel Cinematic Universe: Joe Russo invita i fan ad avere pazienza con la Fase 5

I fratelli Russo sono tra i simboli del Marvel Cinematic Universe, anche se dopo Avengers: Endgame si sono allontanati dalle produzioni della Casa delle Idee. Ma, da ambasciatori di quell’universo narrativo, hanno invitato i fan ad essere pazienti con la nuova Fase dell’MCU.

Ecco cosa ha dichiarato Joe Russo:

Ora stanno raccontando una storia diversa, ed il pubblico deve essere un po’ paziente per capirne la direzione. Altrimenti raccontare la stessa storia ogni volta farebbe comunque perdere pubblico. Stanno facendo dei cambiamenti importanti, giocando con i toni dei film, dando anche rilevanza alla questione diversità, così come stanno facendo un po’ tutti. Questi sono elementi vincenti per una narrazione a lungo respiro.

Tra i progetti di prossima uscita della Fase 5 dell’MCU ci sono Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts, Blade. Mentre per quanto riguarda le serie TV possiamo menzionare Secret Invasion, Loki 2, Marvel’s What If…? stagione 2, Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos, e Daredevil: Born Again.