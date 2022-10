Citadel: Matilda De Angelis protagonista della serie Prime Video dei fratelli Russo

I fratelli Russo hanno scelto la protagonista per il capitolo italiano del progetto sci-fi intitolato Citadel, che sarà sviluppato da Prime Video: stiamo parlando di Matilda de Angelis (che ha già lavorato a The Undoing e Leonardo). Dopo aver recitato al fianco di Nicole Kidman, l’interprete è pronta per il progetto realizzato dai registi degli ultimi Avengers.

Tra gli altri interpreti di Citadel ci saranno Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julian Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. Arnaldo Catinari (Suburra: Blood on Rome) dirigerà, mentre Alessandro Fabbri sarà a capo della squadra di scrittura. Gina Gardini (Gomorrah, ZeroZeroZero) farà, invece, da showrunner.

Cattleya seguirà il progetto con Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini, Gina Gardini, che produrranno assieme agli Amazon Studios ed a AGBO, coordinata da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes e David Weil (Hunters), che faranno da supervisori.

Riccardo Tozzi ha detto sul progetto: