Citadel: il trailer della serie Prime Video dei fratelli Russo

Prime Video ha da poco diffuso il trailer di Citadel, la serie TV dei fratelli Russo che ha al suo interno un progetto molto ambizioso. I protagonisti del telefilm sono Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, il budget del progetto è di ben 185 milioni di dollari.

Ecco il trailer.

Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas vestono i panni di Mason Kane e Nadia Sinhm, si tratta di ex membri di un’agenzia di spionaggio indipendente, chiamata Citadel, che è stata fatta cadere da un’organizzazione criminale chiamata Manticore. Otto anni dopo questi eventi, Mason e Nadia non ricordano più Citadel e vivono delle vite da persone normali, fino a quando il loro ex collega Bernard (Stanley Tucci) li chiamerà ancora una volta in causa.

Gli stessi fratelli Russo hanno descritto alcuni aspetti intriganti della serie, come i cambiamenti di personalità e di identità dei protagonisti, definendoli come elementi fortemente originali.

Il progetto aprirà a tutta una serie di spin-off (compreso quello italiano) che espanderanno Citadel in tutto il mondo. La prima stagione della serie principale sarà divisa in sei episodi che arriveranno su Prime Video dal 28 aprile.