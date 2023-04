Super Mario Bros. Il Film – Secondo Chris Pratt non rovinerà l’infanzia dei fan

C’è molta aspettativa dietro Super Mario Bros. Il Film, considerando che si tratta di uno dei personaggi simboli di tutta l’industria videoludica, nonché una delle figure care a diverse generazioni. Ma Chris Pratt è certo che questo film non rovinerà l’infanzia degli appassionati.

Ecco le sue parole:

Ero nervoso quando mi è stata offerta la parte. Pensavo che fosse importante non rovinare il personaggio, anche perché le persone avrebbero potuto vedere come rovinata una delle figure a cui sono più legati. E questo si scontra con il fatto che stiamo comunque parlando di un’industria in cui si fanno film perché si sa che dei personaggi generano guadagni. Pensavo la stessa cosa sui LEGO, e poi Chris Miller e Phil Lord hanno generato un qualcosa di fantastico. Ma solo perché sono usciti dei buoni progetti non vuol dire che non si possano creare dei film che tradiscano l’infanzia delle persone. Perciò la pressione era tanta, ma direi che ce l’abbiamo fatta. Il film è fantastico e l’infanzia di tutti è rimasta intatta.