The Electric State: il film Netflix dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown ha finito le riprese

I fratelli Russo hanno concluso la lavorazione del film fantascientifico The Electric State, in uscita per Netflix e con Millie Bobby Brown.

Si sono concluse le riprese del nuovo progetto dei fratelli Russo che vede anche il coinvolgimento di Millie Bobby Brown, si tratta di un lungometraggio dal titolo The Electric State. Il film è stato sviluppato per Netflix ed è tratto da una graphic novel di Simon Stålenhag.

Ecco il post su Instagram in cui trovate le immagini, più un video, sulla fine delle riprese di The Electric State.

La storia è ambientata in un futuro alternativo e racconta di una ragazza adolescente che si ritrova di fronte ad un robot che è stato mandato dal fratello scomparso. I due dovranno trovare il ragazzo disperso all’interno di un mondo fantastico di umani e figure robotiche, che li porterà a scoprire una grande cospirazione.

Il cast comprende anche la presenza di Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie e Billy Bob Thornton.

Basato su Tales from the Loop di Simon Stålenhag, il film è scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, gli sceneggiatori che hanno collaborato con i fratelli Russo in Captain America: Winter Soldier e Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Il romanzo è una visione apocalittica della metà degli anni ’90 reimmaginata nel West americano, con straordinarie opere d’arte visive.