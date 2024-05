C’è grande attesa per il rilascio del nuovo Windows 11 24H2. Per quando è previsto? Quali funzionalità nuove introduce?

Microsoft ha avviato la fase finale di test per Windows 11 24H2, rilasciandolo nel circuito Release Preview del programma Windows Insider. Questo importante aggiornamento promette di portare una serie di miglioramenti importanti al sistema operativo, tra cui una maggiore integrazione con l’intelligenza artificiale e nuove funzionalità per Esplora File.

L’aggiornamento è particolarmente atteso per la sua forte enfasi sull’intelligenza artificiale. Molte delle novità annunciate nell’ambito dell’iniziativa Copilot Plus PC, come Recall e Co-Creator, saranno strettamente legate a questa nuova versione di Windows.

Windows 11 24H2: tutti i miglioramenti previsti

Ecco tutti i miglioramenti previsti in diverse aree del sistema operativo:

Supporto nativo per archivi compressi 7-zip e TAR in Esplora File.

in Esplora File. Integrazione di Git in Esplora File per una migliore gestione del controllo di versione.

in Esplora File per una migliore gestione del controllo di versione. Supporto per sfondi del desktop in HDR , per una qualità visiva superiore.

, per una qualità visiva superiore. Scorciatoia nel System Tray per accedere rapidamente a Copilot.

per accedere rapidamente a Copilot. Nuovi piani di risparmio energetico per ottimizzare la durata della batteria.

Supporto a sudo per una maggiore sicurezza nell’esecuzione di comandi.

per una maggiore sicurezza nell’esecuzione di comandi. Inclusione di Rust nel kernel Windows per migliorare la stabilità e la sicurezza.

per migliorare la stabilità e la sicurezza. Supporto al Wi-Fi 7 per connessioni più veloci e affidabili.

Flyout per i Quick Settings scrollabile nella taskbar per un accesso più comodo alle impostazioni rapide.

per i scrollabile nella taskbar per un accesso più comodo alle impostazioni rapide. Miglior supporto per la connessione di dispositivi Bluetooth LE.

La data di rilascio ufficiale del nuovo OS non è ancora stata annunciata, ma potrebbe essere imminente, considerando l’arrivo dei Copilot Plus PC previsto per il 18 giugno. È probabile che Microsoft adotti un rilascio scaglionato, come di consueto, per garantire agli utenti la transizione graduale e senza problemi.

Gli utenti interessati a testare in anteprima Windows 11 24H2 possono farlo iscrivendosi al programma Windows Insider e selezionando il canale Release Preview. Si tratta comunque di una versione di anteprima, quindi potrebbero essere presenti bug o problemi di stabilità. Si consiglia di installarla solo su dispositivi secondari o non critici.