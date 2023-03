Steam non supporterà più Windows 7 e Windows 8: vengono usati da 2 utenti su 10

Valve ha avvisto i suoi utenti che Steam non supporterà più Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 a partire dal 1 gennaio 2024. Le ultime funzionalità del client di gioco utilizzano una versione integrata del browser Chrome di Google, che ha cessato il supporto per quei sistemi operativi a febbraio. Le prossime versioni di Steam per Windows richiederanno obbligatoriamente di utilizzare il sistema operativo Windows 10 e versioni più recenti, ha aggiunto Valve.

Come evidenzia PC Gamer, ciò non avrà un impatto sulla maggior parte degli utenti di Steam. Solo il 1,9% degli utenti di Steam utilizza ancora una delle versioni di Windows interessate, secondo l’ultimo sondaggio commissionato da Valve. Ciò influisce comunque su un numero significativo di persone e potrebbe non lasciare loro altra scelta se non quella di aggiornare il proprio sistema operativo o acquistare un PC con una piattaforma supportata.

La fine del supporto potrebbe essere particolarmente problematica per quegli utenti che hanno bisogno di una vecchia versione di Windows per lavoro o per riprodurre alcuni videogiochi molto datati. Microsoft ha smesso di supportare Windows 7 nel gennaio 2020 e Windows 8.1 all’inizio del 2023. Epic Games ha già tagliato il supporto ai due sistemi operativi da diverso tempo.