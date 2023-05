Windows 11, arriva Phone Link per iOS: ora puoi collegare l’iPhone al tuo computer

Se possiedi un iPhone e un PC Windows 11, abbiamo una buona notizia da darti. In un post sul suo blog ufficiale, Microsoft ha annunciato che sta introducendo Phone Link per iOS per tutti i clienti di Windows 11 a partire da oggi. Con questa app, gli utenti potranno collegare il proprio iPhone al PC Windows 11 e persino utilizzare alcune funzioni di base di iMessage, direttamente su Windows.

L’azienda aveva originariamente annunciato l’intenzione di integrare iMessage in Windows 11 a febbraio e aveva iniziato a rilasciare la funzionalità agli utenti di Windows Insider. Oggi, tuttavia, l’azienda ha mantenuto la promessa di renderla disponibile a tutti gli utenti entro metà maggio e abilita le funzioni per chiunque abbia un iPhone compatibile e un PC con Windows 11.

Oltre al supporto di base di iMessage, Phone Link consente agli utenti di ricevere chiamate sul loro PC e di accedere ai contatti. L’azienda ha anche sottolineato il supporto per le foto di iCloud, che ha recentemente migliorato.

Con la possibilità di stabilire questa connessione tra PC e iPhone, speriamo che i nostri clienti di Windows 11 non dovranno mai preoccuparsi di perdere una chiamata importante o un messaggio mentre si concentrano sul loro PC Windows. Una volta abilitato dall’utente di Windows 11, Phone Link per iOS offrirà un supporto di base per chiamate, messaggi e accesso ai contatti di iOS

