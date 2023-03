Disney ha presentato delle action figure che puoi personalizzare con il tuo volto

Negli Stati Uniti, i parchi Disney riservano ampie aree tematiche anche a film “cult” non necessariamente particolarmente recenti o protagonisti di un hype eterno, come potrebbe essere il caso di saghe più popolari come Star Wars.

Ne è un esempio Pandora, l’area dedicata ad Avatar all’interno del parco Animal Kingdom (una specie di zoo) in Florida, ma anche Tron, che a Disneyworld ha una sua attrazione da diversi anni. Per questo motivo, Disney ha sempre investito molto sul merchandising di questi franchise, anche quando gli ultimi film delle loro rispettive serie iniziavano ad avere i loro anni.

Ed è proprio dedicato a Tron uno degli ultimi gadget più interessanti presentati dal parco Disney World. Sono passati ormai 13 anni dall’ultimo film della saga di Tron, ma questo non ha fermato Disney dall’idea di proporre una action figure da collezione personalizzabile con il tuo volto.

L’action figure di Tron con visore LCD personalizzabile con il tuo volto

Disney sta lanciando nuovi prodotti di merchandise di Tron, nonostante siano passati 13 anni dall’uscita dell’ultimo film. Anche se un altro sequel – questo con Jared Leto – potrebbe essere in lavorazione, i giocattoli coincidono con l’apertura a Disney World di Tron Lightcycle / Run, la corsa ad alta velocità che ha debuttato a Shanghai Disneyland nel 2016. Le action figure sono personalizzate utilizzando il programma Tron Identity. In sostanza, il visore può farsi scansionare il volto usando un apposita postazione situata nel parco. Dopo aver creato la propria identità digitale, questa può essere replicata anche all’interno del casco con tecnologia LCD della action figure. Il costo? 90$.

Il programma Tron Identity digitalizzerà le caratteristiche facciali dei visitatori, e permette anche di registare alcune linee di dialogo personalizzate. Insomma, l’action figure parlerà usando la tua voce.

L’idea di usare uno schermo LCD integrato nella visiera del casco della action figure è interessante. A differenza di altre figure personalizzabili usando una stampa in 3D, in questo caso i tempi di produzione sono molto più bassi. L’intero processo richiede grossomodo 15 minuti.

Se hai in programma un viaggio a Disney World, puoi prenotare un appuntamento per ottenere una action figure Tron Identity a partire dal 21 marzo. Una figura personalizzata costerà $90.