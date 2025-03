Il futuro del tech in mostra al MWC 2025: tutti gli annunci che non puoi perderti

Il Mobile World Congress 2025 di Barcellona è in pieno svolgimento, trasformando la capitale catalana nel centro nevralgico dell’innovazione tecnologica mondiale. L’evento sta offrendo ai produttori l’opportunità di presentare le loro ultime creazioni senza dover organizzare eventi dedicati.

Lenovo ruba la scena mostrando il futuro dei laptop

Lenovo si sta distinguendo come uno dei protagonisti principali della fiera, presentando un’ampia gamma di laptop, tra cui ThinkPad aggiornati e diversi modelli concettuali affascinanti. Il ThinkPad T14s 2-in-1 adotta un design convertibile che ricorda più la linea Yoga che un ThinkPad tradizionale, mentre il nuovo ThinkPad X13 Gen 6 viene descritto come “uno dei design ThinkPad più leggeri di sempre”.

Particolarmente interessante è il concept Yoga Solar PC, un laptop dotato di celle solari integrate nel case che permettono di accumulare energia sufficiente per un’ora di riproduzione video con soli 20 minuti di esposizione alla luce. Lenovo ha inoltre mostrato accessori display concettuali, tra cui uno schermo da 8 pollici che si attacca magneticamente al lato del laptop, e il Magic Bay Dual Display Concept che aggiunge un pannello da 13,3 pollici su entrambi i lati dello schermo principale.

Samsung punta alla fascia media, Xiaomi svela il 15 Ultra

Samsung ha puntato invece sulla fascia media e budget con i nuovi Galaxy A56, A36 5G e A26 5G. Il Galaxy A56, disponibile in preordine a 499 euro, presenta un display più grande di 6,7 pollici rispetto al predecessore, ma è anche più sottile. La configurazione fotografica è stata aggiornata con un ultrawide da 12MP, un sensore principale da 50MP e una lente macro da 5MP, tutti supportati da funzionalità di editing basate sull’intelligenza artificiale.

Xiaomi ha rubato la scena con il suo 15 Ultra, un dispositivo fotografico d’eccellenza sviluppato in collaborazione con Leica. Lo smartphone vanta un array impressionante di fotocamere, tra cui un sensore principale Sony da 1 pollice e 50MP, un ultrawide da 50MP, una lente medio raggio da 50MP e un array periscopico da 200MP con zoom ottico 4,7x. È disponibile anche un kit fotografico separato con impugnatura per fotocamera, pulsante fisico dell’otturatore e adattatore per filtri standard da 67mm.

Google ha annunciato due nuove funzionalità Android basate sull’intelligenza artificiale: Live Video, che consente di condividere ciò che la fotocamera del telefono vede con Gemini per porre domande sul filmato, e la condivisione dello schermo, che permette di interrogare l’assistente su qualsiasi cosa sia visualizzata sul display. Queste funzioni saranno disponibili inizialmente per gli abbonati Gemini Advanced a partire da questo mese.