Il Nubia Flip 2 ufficiale in Europa: il pieghevole da meno di 700€ sfida Samsung

Il vivace mercato degli smartphone pieghevoli ha appena visto l’ingresso di un nuovo contendente. Parliamo del Nubia Flip 2, interessante proposta della cinese ZTE che vanta un prezzo decisamente competitivo e interessante. In attesa di vedere cosa farà Samsung quest’anno, sembra che i consumatori europei potranno finalmente scegliere un pieghevole a conchiglia con un prezzo relativamente economico.

Il Nubia Flip 2 è stato presentato per la prima volta a metà gennaio, senza che all’annuncio seguisse una effettiva disponibilità sul mercato. ZTE ha preferito aspettare il MWC, visto che per il suo pieghevole di fascia media-bassa questa volta ha pensato ad un lancio globale, che toccherà anche l’Europa.

Il device è equipaggiato con due fotocamere montate sulla scocca posteriore e un minidisplay esterno collocato proprio a fianco a loro. Una volta aperto, il pieghevole rivela uno schermo AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 2790 x 1188 e frequenza d’aggiornamento massima di 120Hz. Troviamo anche una fotocamera frontale di tipo punch-hole. Parallelamente, il display esterno misura 3 pollici, con una risoluzione 682 x 422.

NUBLIA FLIP 2: 699€ E UNA SCHEDA TECNICA INTERESSANTE

Il cuore del dispositivo è il MediaTek Dimensity 7300X che, per capirci, è una versione del 7300 ottimizzata appositamente per i flip phone come questo Nubia. La scheda tecnica prosegue con 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128GB di spazio d’archiviazione UFS 3.1. Al primo avvio l’utente troverà Android 14 e non sappiamo ancora quando sarà disponibile Android 15.

La batteria da 4.325mAh è in linea con gli standard di questo segmento, mentre la ricarica rapida si ferma a 33W. Offre il supporto dual SIM (Nano SIM + eSim) ed ha una certificazione IP42 che ne garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere. Non manca nemmeno un sensore per le impronte digitali montato a lato, sul tasto d’accensione, oltre che il supporto al Bluetooth 5.3.

Entrando nello specifico della fotocamera posteriore, troviamo un sensore principale da 50MP (f/1.59) accompagnato da un sensore di profondità da 2MP (f/2.2). La fotocamera frontale è da 32MP.

Nel complesso, il Nubia Flip 2 misura 70 x 76 x 7.2mm quando è aperto e 87 x 76 x 15.8mm quando è chiuso. Il peso? 191 grammi. Sarà disponibile in due colorazione, Lilac Purple e Night Black, con un prezzo di partenza di 699€. Curiosamente, lo smartphone non è ancora disponibile in Cina, mercato che raggiungerà solamente dopo il lancio in Europa, di cui non conosciamo ancora le date specifiche.