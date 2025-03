Zoom ha presentato un’AI “Companion” che lavora al posto tuo

Zoom sta per introdurre un significativo aggiornamento del suo assistente virtuale AI Companion, che entro la fine di questo mese acquisirà capacità “agentiche” in grado di identificare e svolgere compiti per conto degli utenti. Gli abbonati a Workspace potranno accedere a questa nuova funzionalità attraverso una scheda “Tasks” dedicata, dove l’intelligenza artificiale di Zoom potrà programmare riunioni di follow-up, generare documenti a partire dalle conversazioni e creare clip video in modo autonomo.

Un’intelligenza artificiale sempre più integrata nell’esperienza lavorativa

“Vediamo l’IA estendersi attraverso ogni parte di ogni prodotto e interazione in modi davvero utili, in modo che possa aiutarti a fare di più”, ha dichiarato Smita Hashim, chief product officer di Zoom, durante un’intervista con The Verge. “Pensa al nostro AI Companion. Sta toccando ogni prodotto a questo punto, ma sta anche riunendo tutti i prodotti in un modo che consente agli utenti di svolgere il lavoro nel modo giusto”.

L’assistente virtuale di Zoom sarà in grado di visualizzare un elenco di attività basate sulla riunione dell’utente, suggerendo azioni concrete e potendo eseguirle direttamente su richiesta. Questa evoluzione rappresenta un passo significativo verso un’intelligenza artificiale non solo reattiva ma proattiva, capace di anticipare le esigenze degli utenti nel contesto lavorativo.

La novità si inserisce in un più ampio aggiornamento dell’ecosistema Zoom, che includerà anche un nuovo registratore vocale per l’app mobile Zoom Workplace. La funzionalità, in arrivo questo mese, sarà in grado di registrare, trascrivere e sintetizzare riunioni in presenza, estendendo così le capacità dell’IA anche agli incontri che avvengono al di fuori della piattaforma digitale.

Nuove funzionalità in arrivo senza costi aggiuntivi

A maggio, Zoom introdurrà anche le “live notes“, cioè la funzione AI in grado di generere riassunti in tempo reale durante le riunioni e le chiamate telefoniche. L’AI Companion e tutte queste nuove funzionalità saranno disponibili senza costi aggiuntivi per gli utenti di Zoom Workspace.

Il mese prossimo, l’azienda prevede inoltre di lanciare il pacchetto aggiuntivo Custom AI Companion al costo di 12 euro al mese. Questo include l’accesso alla funzionalità di avatar personalizzato, che genera una versione AI dell’utente utilizzabile per inviare messaggi al proprio team. Zoom aggiungerà anche modelli di avatar generici senza costi aggiuntivi.