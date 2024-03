Doctor Who: il trailer italiano della nuova stagione su Disney+

Per la nuova stagione del Doctor Who su Disney+ ci sarà Ncuti Gatwa nei panni del dottore. Ecco il trailer.

Su YouTube è disponibile il trailer italiano della nuova stagione del Doctor Who, che farà esordire nella serie il dottore interpretato da Ncuti Gatwa. La storia riprenderà dallo speciale di dicembre The Church on Ruby Road.

Ecco il trailer.

La sinossi della nuova stagione offre questa descrizione:

La prossima stagione di Doctor Who segue il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday impegnati a viaggiare attraverso il tempo e lo spazio, con avventure che passano dall’era della Reggenza in Inghilterra, fino a spingersi in mondi futuri devastati dalla guerra. Nel corso delle loro avventure nel Tardis i due protagonisti incontrano grandi amici e nemici pericolosi, tra cui un terrificante uomo nero e il nemico più potente di sempre del Dottore.

Il Quindicesimo Dottore è interpretato da Ncuti Gatwa, mentre Ruby Sunday è interpretata da Millie Gibson. E poi ci sono anche Indira Varma (Il Trono di Spade), Callie Cooke (Henpocalypse!), Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Bonnie Langford, Jinkx Monsoon, Jemma Redgrave, Lenny Rush e Angela Wynter.

Da ricordare che Ncuti Gatwa ha preso il posto di David Tennant, ritornato come dottore in occasione degli speciali per i sessant’anni della serie. La nuova stagione del Doctor Who farà il suo esordio su Disney+ l’11 maggio.