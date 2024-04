Evil Dead: in sviluppo un nuovo film della saga

Evil Dead (in Italia conosciuto come La Casa) proseguirà il suo percorso con un nuovo film in sviluppo. A curare la regia del progetto ci sarà Francis Galluppi.

Il film su Evil Dead sarà una storia originale ambientata nell’universo narrativo de La Casa. A sviluppare il progetto ci sarà Ghost House Pictures. Ecco le parole di Sam Raimi a riguardo:

Francis Galluppi è un narratore che sa quando creare tensione, e quando colpirci con violenza esplosiva. È un regista che mostra un controllo non comune dietro la macchina da presa.

Il progetto si unisce ad un altro titolo su La Casa in sviluppo. Si tratta di uno spin-off che sarà realizzato da Ghost House ed avrà alla regia Sébastien Vaniček (Infested), che si occuperà anche della sceneggiatura.

Il prequel di Rosemary’s Baby

Ma anche un altro titolo horror storico avrà un nuovo capitolo dedicato. Si tratta di Rosemary’s Baby che avrà un prequel che è stato annunciato nel 2022 e che uscirà entro quest’anno.

Il progetto sarà sviluppato da Apartment 7A, ed avrà come protagonista Julia Garner Coming. Il film arriverà sulla piattaforma streaming Paramount+.

Il titolo sarà ambientato nel 1965 a New York, e racconterà degli avvenimenti precedenti a quelli del film di Roman Polanski. Nella storia si racconterà ciò che è accaduto nell’appartamento prima dell’arrivo di Rosemary.

Dopo che una giovane ballerina subirà un infortunio molto pesante troverà delle forte oscure a supportarla, rappresentate da una coppia di anziani.

Nel film ci saranno anche Dianne Wiest (Mayor of Kingstown), Jim Sturgess (Across the Universe), Kevin McNally (Pirates of the Caribbean film series), Marli Siu (Everything I Know About Love), Andrew Buchan (All the Money in the World), Rosy McEwen (Blue Jean), e Kobna Holdbrook-Smith (Wonka).