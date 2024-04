Fallout è stato rinnovato da Prime Video per una seconda stagione

La serie TV su Fallout avrà una seconda stagione. Dopo alcune voci che parlavano di un rinnovo imminente si sono espressi direttamente i produttori della serie (qui la nostra recensione) per confermare che ci saranno altri episodi che ne esploreranno l’universo narrativo.

Ecco le parole di Jonathan Nolan e Lisa Joy:

Lode ai nostri follemente brillanti showrunners, Ginevra e Graham, al nostro cast da urlo, a Todd e James e a tutte le leggende di Bethesda, a Jen, Vernon e al team di Amazon per il loro incredibile sostegno alla realizzazione di questo show. Non vediamo l’ora di far saltare di nuovo in aria il mondo.

MentreJennifer Salke, head of Amazon MGM Studios, ha aggiunto:

Jonah, Lisa, Ginevra, e Graham hanno affascinato il mondo con questo innovativo e incandescente show. Le aspettative degli amanti dell’iconico videogioco erano molto alte, ci sembra di aver superato le attese e a loro si aggiungono altri milioni di nuovi fan del franchise. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, e Kyle MacLachlan ha fatto un lavoro magistrale. Vogliamo ringraziare Jonah e Lisa e i nostri amici di Bethesda per averci proposto questa serie, così come Ginevra e Graham per aver scelto di salire a bordo del progetto come showrunner. Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione – dopo solo una settimana dal debutto della prima – e di portare gli spettatori ancora più lontano, nell’universo narrativo di Fallout.

Infine, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, executive producers, e creatori e co-showrunner, hanno detto:

Santo Cielo. Grazie a Jonah, Kilter, Bethesda e Amazon per aver avuto il coraggio di realizzare uno show in grado di affrontare seriamente tutti i problemi più gravi della società attuale, come il cannibalismo, l’incesto e la torta di gelatina. Ne arriveranno altri!