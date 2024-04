Doctor Who: al Comicon di Napoli una ricca anticipazione della nuova stagione

Disney+ ha annunciato che la nuova attesissima stagione di Doctor Who (in arrivo a maggio) sarà protagonista di un panel esclusivo al ComiCon di Napoli di questa settimana: giovedì 25 aprile alle 14:00 presso la Sala Italia verrà mostrata una clip inedita della nuova Season. Il panel, inoltre, vedrà come ospiti i content creator FraGullo, Giorgina Dee e il collettivo ArteSettima, e sarà moderato da Eva Carducci: insieme avranno modo di parlare con il pubblico di questa nuova avventura che vede protagonisti il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, e Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson.

La nuova stagione di Doctor Who, che per la prima volta in assoluto verrà lanciata su Disney+ e distribuita contemporaneamente in tutto il mondo, sarà disponibile in Italia a partire dall’una del mattino di sabato 11 maggio. Gli spettatori ripartiranno dagli eventi di “The Church on Ruby Road”, lo speciale che ha debuttato in anteprima lo scorso dicembre, continuando l’avventura attraverso due episodi completamente nuovi, “Space Babies” e “The Devil’s Chord”. Nel Regno Unito, Doctor Who debutterà in streaming a mezzanotte dell’11 maggio su BBC iPlayer, prima di andare in onda su BBC One lo stesso giorno, offrendo al pubblico un lancio globale simultaneo. Ogni sabato, poi, sarà rilasciato un nuovo episodio su Disney+ in Italia e su BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito.

Il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che vanno dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra. Nel corso dei loro viaggi sul TARDIS – un’astronave che viaggia nel tempo a forma di cabina telefonica blu della polizia – incontrano amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificante “bogeyman” e il nemico più potente del Dottore.

Il cast di guest star include Anita Dobson, Callie Cooke, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Jinkx Monsoon, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter. Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Russell T Davies è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, mentre i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.