Scienza e tech: novità ed eventi più attesi del 2024

Il 2024 è ricco di novità ed eventi che riguardano la scienza e la tecnologia. Scopriamo insieme quali sono quelli più interessanti e che vale la pena aspettare.

Studiare soluzioni che possano migliorare la vita delle persone è tra le mission che si pone la tecnologia di LG, occupandosi ad esempio di smart life solution. In quest’ambito, l’azienda ha ideato un innovativo robot tuttofare, che utilizza l’intelligenza artificiale e può eseguire diverse funzionalità davvero utili. Un robot assistente che si differenzia da altri dispositivi tecnologici innanzitutto per l’alone di mistero che lo circonda. Non sono ancora stati svelati dettagli, come il nome, il prezzo e la disponibilità.

Il robot creato dall’azienda coreana riuscirà a svolgere azioni come imparare, spostarsi, comprendere e partecipare alle conversazioni, a prescindere dal grado di complessità. Pensato “per le smart home del futuro“, il robot esprime emozioni e comunica verbalmente grazie ai movimenti esercitati dalle articolazioni delle gambe, dotate di ruote per muoversi in casa. La guida autonoma consente al nuovo dispositivo di eseguire i movimenti. Sarà presentato al CES 2024, un grande evento dedicato alle ultime tecnologie, che si terrà dal 9 al 12 gennaio 2024 a Las Vegas.

AI multimodale e gestione degli elettrodomestici

Il robot LG è dotato dell’AI multimodale, che permette la comprensione e l’interazione. Il linguaggio del dispositivo è naturale, e il riconoscimento vocale e delle immagini è reso possibile grazie all’intelligenza artificiale. Il robot è realizzato per continuare ad apprendere sempre, e per la sua creazione LG ha collaborato con Qualcomm per ottenere la piattaforma Robotics RB5.

L’innovativa tecnologia messa a punto dall’azienda coreana offre anche la possibilità di controllare gli elettrodomestici e i dispositivi domestici smart connessi ad Internet. Un valido aiuto in ambiente domestico, che facilita lo svolgimento delle faccende in tutta sicurezza. Funziona anche come telecamera per verificare eventuali problemi, inviando notifiche per la segnalazione di finestre aperte o luci accese. Chi ha animali domestici può quindi tirare un sospiro di sollievo.

Il nostro innovativo assistente per la smart home combina tecnologie di mobilità autonoma e intelligenza artificiale all’avanguardia con capacità di comunicazione e servizi avanzati per aiutare le persone a liberarsi dalle faccende domestiche.

Lyu Jae-cheol, Presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company

Missioni spaziali: un fermento di eventi

Le missioni spaziali del 2024 sono varie, vediamo alcune delle più attese. La missione di Axiom Space denominata Ax-3 sarà operativa dal 10 gennaio 2024 fino al 2030. Avrà il compito di realizzare e gestire una nuova stazione, che in un primo momento lavorerà con la Stazione Spaziale Internazionale, in collaborazione con la NASA.

La partecipazione italiana alla missione, che prende origine da un’iniziativa del Ministero della Difesa, si inserisce nell’ambito del posizionamento nazionale avviato con il Memorandum of Understanding siglato tra Governo italiano e Axiom Space lo scorso 19 maggio 2022, in prospettiva della prossima fase della presenza umana nell’orbita terrestre.

nota della Presidenza del Consiglio dei ministri

La NASA sta preparando anche la missione Peregrine 1, che si pone come obiettivo quello di raggiungere la Luna con un veicolo spaziale privo di equipaggio. Il lancio è previsto per l’8 gennaio tramite un lander lunare dell’azienda statunitense Astrobotic. La missione sarà utile per comprendere i dettagli dell’esosfera lunare, le proprietà termiche e la quantità di idrogeno contenuta nella regolite lunare.

L’Esa e l’Agenzia di Esplorazione Spaziale giapponese (Jaxa) collaborano per la messa a punto del satellite EarthCARE (Cloud, Aerosol and Radiation Explorer). A partire da maggio, il satellite avrà il compito di studiare in maniera approfondita come si evolve la temperatura terrestre. E lo farà analizzando in che modo le nuvole e gli aerosol riflettono la radiazione solare incidente nello spazio e catturano la radiazione infrarossa diffusa dalla superficie terrestre.