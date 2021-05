SpaceX DOGE-1: il cubesat finanziato con un pagamento in dogecoin, nel 2022 nell’orbita della Luna

SpaceX annuncia la missione DOGE-1: l’azienda di Elon Musk porterà un nuovo satellite sulla Luna. La peculiarità è che la missione è stata finanziata con una transazione in Dogecoin.

Il Doge-1 è un CubeSat di piccole dimensioni della Geometric Energy Corporation. Il satellite ha la capacità di muoversi nell’orbita lunare e acquisire informazioni grazie all’uso di camere e sensori. Sarà spedito nello Spazio da un razzo Falcon 9 nel corso del primo trimestre del 2022.

Siamo emozionati di poter lanciare il DOGE-1 sulla Luna!

ha detto Tom Ochinero, vicepresidente di SpaceX, in ammiccamento al meme spopolato nel corso di questi mesi.

Non conosciamo con precisione il costo finale del progetto, ma SpaceX ha confermato che i finanziamenti sono arrivati con una transazione in Dogecoin. «È il primo passo per solidificare il ruolo del DOGE come unità di misura negli affari sulla Luna e nello Spazio», ha detto il CEO della Geometric Energy Corporation.

Il Dogecoin è una criptovaluta nata per scherzo tra il 2013 e il 2014. Nonostante l’assenza di una reale utilità – o di caratteristiche che la rendano un buon investimento – nel corso degli ultimi 6 mesi abbiamo assistito ad un’impennata del suo valore, guidata da diverse campagne coordinate sui social, oltre che dallo stesso Elon Musk.

Proprio questo sabato Elon Musk ha presentato una puntata del SNL, parlando anche dei Dogecoin all’interno di uno sketch. Subito dopo la puntata il prezzo della criptovaluta è sceso vertiginosamente: