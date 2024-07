Sony Pictures e Giorgio Mastrota ci vendono la Luna nel nuovo spot per il film Fly Me to the Moon - Le Due Facce della Luna.

Immaginate di dover trovare la persona giusta per una missione davvero, davvero difficile, ovver vendere qualcosa che non è mai stato venduto prima. E nel farlo, entrare per sempre nella storia. Vendere cosa? La Luna! Sì, avete capito bene, il satellite terrestre tanto amato e desiderato. E per farlo, Sony Pictures ha scelto la persona che più di tutte poteva riuscire in tale impresa: sua maestà Giorgio Mastrota, il re assoluto delle televendite. Sony Pictures presenta così un divertente quanto sorprendente video, in occasione del lancio del film “Fly Me to the Moon – Le Due Facce della Luna“, che narra di una missione davvero speciale: raccontare al mondo il primo lancio spaziale sulla Luna. Il film offre, con tono ironico e coinvolgente, una nuova prospettiva su uno dei momenti storici più seguiti di sempre.

Diretto da Greg Berlanti e con un cast stellare che include Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Jim Rash e Ray Romano, il film è una commedia romantica ambientata negli anni ’60 durante la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Scarlett Johansson interpreta Kelly Jones, una ragazza prodigio del marketing incaricata di rilanciare l’immagine pubblica della NASA. Channing Tatum è Cole Davis, il direttore del programma di lancio, il cui compito già difficile viene ulteriormente complicato dalla presenza di Kelly. Quando la Casa Bianca ritiene che la missione sia troppo importante per fallire, Kelly viene incaricata di inscenare un finto sbarco sulla Luna come piano di riserva. Come andrà a finire? Lo scopriremo al cinema: “Fly Me to the Moon – Le Due Facce della Luna” sarà nelle sale a partire dall’11 luglio 2024.

“Fly Me to the Moon – Le Due Facce della Luna” è prodotto da Sony Pictures ed Apple Original Films e distribuito per l’Italia da Eagle Pictures.