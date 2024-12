Grazie ad una partnership con Hyundai, ora Amazon vende anche auto elettriche. E sì, ci sono perfino le recensioni degli utenti: sia per i modelli d'auto, che per giudicare l'affidabilità dei concessionari partner.

Negli USA Amazon ormai vende praticamente tutto, incluse le automobili. Il nuovo servizio, Amazon Autos, permette ai clienti di acquistare automobili del brand Hyundai online. Disponibile inizialmente in 48 città degli Stati Uniti, il servizio offre la possibilità di scegliere, finanziare e acquistare auto direttamente dal proprio rivenditore locale utilizzando l’interfaccia di Amazon.

Come funziona Amazon Autos

Gli utenti possono selezionare il modello desiderato tra quelli disponibili, navigando per marca, modello, colore, caratteristiche e versioni. Una volta trovato il veicolo ideale, è possibile visionare il prezzo finale, accedere alle opzioni di finanziamento e persino programmare il ritiro presso il concessionario locale. Inoltre, il servizio include la valutazione immediata del valore di permuta del proprio veicolo, semplificando ulteriormente il processo di acquisto.

Un punto chiave è la trasparenza nei prezzi, che Amazon promette di garantire eliminando il bisogno di negoziare con i venditori. Questa esperienza interamente digitale, peraltro, include buona parte dei punti di forza per cui è famoso Amazon – incluse le recensioni degli altri utenti, che abbracciano sia il modello di auto, sia l’affidabilità del concessionario che li vende.

Le città in cui il servizio è attivo includono grandi aree metropolitane come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Houston, San Francisco e Seattle, insieme a numerose altre località negli Stati Uniti. Amazon ha dichiarato che il servizio verrà progressivamente ampliato, includendo più concessionari Hyundai e, nel 2025, anche altri produttori e marchi automobilistici.

Amazon Autos è solo l’inizio di un’espansione nel settore automobilistico, grazie a un accordo siglato con Hyundai lo scorso anno. Nel prossimo futuro, Amazon prevede di includere più produttori, nuove funzionalità e di espandere il servizio in ulteriori città. E chissà, un giorno potrebbe raggiungere anche l’Europa.