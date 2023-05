L’Europa dovrà aspettare almeno 10 anni per avere razzi riutilizzabili come quelli di SpaceX

Il CEO della società di lanci Arianespace, Stéphane Israël, ha affermato che l’Europa dovrà aspettare almeno fino al prossimo decennio per mettere a disposizione delle sue missioni spaziali una qualche forma di razzo riutilizzabile, come quelli usati da SpaceX. Israël ha fatto queste dichiarazioni in un’intervista ad una stazione radio francese il 8 aprile

Arianespace sta attualmente preparando il lancio di prova del suo razzo Ariane 6 dopo anni di ritardi. Il razzo Ariane 5, che è stato in servizio per quasi 30 anni, ha di recente lanciato la missione JUICE su Giove e ha solo un altro volo prima del pensionamento. Ariane 6 sarà un razzo monouso, nonostante lo sviluppo di tecnologie riutilizzabili negli Stati Uniti negli ultimi anni. Israël ha affermato che Ariane 6 volerà per più di 10 anni prima che l’Europa passi a un successore riutilizzabile, ma questo non prima del 2030. L’Europa attualmente non dispone di opzioni proprie per l’accesso allo spazio, come evidenziato recentemente da un rapporto di un gruppo consultivo indipendente dell’Agenzia Spaziale Europea.

I razzi riutilizzabili possono offrire significativi vantaggi in termini di riduzione dei costi di lancio e produzione, tempi di attesa più brevi, maggiore flessibilità e riduzione dei rifiuti spaziali. Da ormai alcuni anni, per molte missioni la NASA si affida ai razzi riutilizzabili della SpaceX, con importanti benefici economici.