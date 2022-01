La Cina ha creato una ‘piccola Luna’: “è la prima struttura di questo tipo al mondo”

Un team di ricercatori cinesi ha costruito una struttura in grado di simulare la bassa gravità della Luna, con l'ausilio di potenti campi magnetici.

17—Gen—2022 / 11:43 AM

Un team di ricercatori della Cina ha costruito una ‘piccola luna‘. In un laboratorio nella città di Xuzhou, i ricercatori hanno costruito un ambiente che simula la gravità del satellite, senza limiti di tempo. «È la prima struttura di questo genere al mondo», ha spiegato Li Ruilin, ricercatore dell’Università di Mining and Technology a capo del progetto.

La struttura diventerà operativa nei prossimi mesi. La piccola stanza a bassissima gravità misura appena 60cm di diametro. L’ambiente, oltre alle condizioni gravitazionali, ricostruisce anche l’ambiente della Luna, grazie ad una superficie ricoperta da polvere e rocce.

Oggi la ricerca è già in grado di azzerare o ridurre la gravità, ad esempio utilizzando gli aerei Zero-G, si pensi al C-131 Samaritan modificato dalla NASA nell’ambito del progetto Mercury. La soluzione adottata dai ricercatori cinesi ha il vantaggio di garantire una simulazione perpetua: la riduzione di gravità non deve durare necessariamente pochi minuti, ma può essere utilizzata anche per esperimenti che richiedono diversi giorni.

Alcuni esperimenti richiedono solamente pochi secondi. Per altri esperimenti, come i test di scorrimento, sono necessari diversi giorni

spiega Li.

La struttura utilizza un potente campo magnetico per simulare la bassa gravità della Luna — una soluzione che è stata ispirata da un esperimento dello scienziato Andrej Geim.

Il laboratorio di Xuzhou giocherà un ruolo fondamentale all’interno dei programmi di ricerca che anticiperanno le future missioni spaziali della Cina sulla Luna.