In Cina è stato inventato il primo squalo balena robotico dotato di funzionalità avanzate e in grado di riprodurre tutti i tipici movimenti di un vero e proprio squalo balena.

Una nuova incredibile invenzione arriva direttamente dalla Cina. Di cosa stiamo parlando? Del primo squalo robotico intelligente in grado di riprodurre esattamente quelli che sono i tipici movimenti di un vero e proprio squalo balena. Questo è stato creato dalla Shenyang Aerospace Xinguang Group cinese, che fa parte della Third Academy of China Aerospace Science and Industry Corporation Limited .E si tratta di un grandissimo passo avanti nella tecnologia marittima moderna.

Questo fantastico squalo balena è grande quasi 5 metri e pesa ben 350 chili. Come già affermato in precedenza riesce, senza alcun problema, a replicare quelli che sono i classici movimenti di un vero squalo balena. E quindi nello specifico il suo tipico modo di nuotare, le virate, il galleggiamento ma anche i movimenti della bocca e le immersioni.

Le caratteristiche che contraddistinguono lo squalo balena robotico

Tante le particolari caratteristiche che contraddistinguono lo squalo balena robotico. Questo è infatti dotato di alcune avanzate funzionalità come ad esempio un telecomando senza fili, la capacità di nuoto programmata e per finire una propulsione bionica multi – articolazione. Caratteristiche queste davvero molto importanti che consentono a questo pesce bionico di potersi immergere fino a 20 metri di profondità e di poter anche raggiungere una velocità pari a 0.7 metri al secondo.

Poi ancora è dotato anche di sensori, telecamere ottiche avanzate, sistemi di posizionamento BeiDou, tecnologia sonar e molto altro. Tutti questi elementi consentono allo squalo balena bionico di poter svolgere diversi compiti. Come ad esempio quello di mappatura del fondale marino oppure ancora quello di monitoraggio della qualità dell’acqua e tante altre missioni specializzate.

Importante è inoltre precisare che grazie al suo design chiuso aiuta anche a prevenire l’inquinamento dell’acqua. Ciò che appare chiaro è che i robot botanici rappresentano un grande passo avanti per la ricerca scientifica e per le operazioni marine.