Comic Con XP 2023: ecco tutte le novità

Da House of the Dragon 2 a Dune parte 2 per arrivare a Halo 2 e The Boys 4, ecco tutti gli annunci del nuovo SDCC

Tanti amanti della cultura nerd nel 2023 hanno sentito la mancanza del SDCC, il San Diego Comic Con, il più famoso ed importante evento legato alla cultura pop del mondo. A causa dello sciopero di sceneggiatori prima ed attori poi è stato impossibile per le major organizzare panel interessanti al SDCC. Nemmeno il NYCC del 2023 è stato in grado di sopperire alle mancanze della fiera di San Diego. Per fortuna ad assisterci è intervenuto il Comic Con XP, meglio definito come San Diego Comic Con brasiliano. Il Comic Con Experience quest’anno ha davvero superato le aspettative più rosee di tutti gli appassionati di cinema e serie tv, non solo per gli ospiti presenti in loco ma anche per i trailer distribuiti e per la possibilità di recuperare online i panel. Il Brasile è lo stato prescelto per i grandi annunci del mondo del cinema e delle serie tv, considerando che a giugno anche Netflix ha deciso di organizzare il Neflix Tudum proprio nella capitale brasiliana.

Non sono mancate emozioni e rivelazioni al Comic Con XP 2023. Praticamente tutto quello che desideravamo vedere è stato rilasciato durante le quattro giornate di fiera, aumentando incredibilmente l’hype degli spettatori. Da House of the Dragon 2 a Dune parte 2 e Furiosa fino ad arrivare a Halo 2 e The Boys 4, ecco tutti i trailer, le novità e le dichiarazioni dei vari cast presenti in Brasile.

Furiosa: il primo trailer del nuovo capitolo della saga di Mad Max

Al Comic Con XP 2023 Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth hanno presentato un primissimo sguardo al nuovo film di George Miller, Furiosa. Oltre al poster che mostra una Anya Taylor-Joy che ricorda inevitabilmente Charlize Theron, è stato distribuito il primo trailer di Furiosa. Badate bene non si tratta di un teaser ma di un vero e proprio trailer che illustra a dovere la trama e presenta il film a coloro che non ne hanno mai sentito parlare.

Furiosa è un prequel di Mad Max: Fury Road in cui ripercorreremo la giovinezza dall’amata protagonista della saga.

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

I protagonisti di Furiosa: A Mad Max Saga saranno interpretati dagli attori Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, che non vestirà i panni dell’eroe questa volta ma bensì quelli del villain, a loro si aggiungono anche Alyla Browne e Tim Burke.

George Miller, storico regista della saga, ha scritto la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris. Il team creativo di Miller ritorna al gran completo ed infatti vi segnaliamo la presenza del direttore della fotografia Simon Duggan (Il grande Gatsby), del compositore Tom Holkenborg e dela costumista Jenny Beavan e truccatrice Lesley Vanderwalt, già vincitrici del Premio Oscar per il loro lavoro su Mad Max: Fury Road.

Sul palco del Comic Con XP 2023 George Miller è salito sul palco per presentare Furiosa e svelare i primi dettagli sul film:

“Non si tratta di un film nato per caso, quanto dal bisogno di spiegare il mondo di Fury Road che, sostanzialmente, si svolge nell’arco di tre giorni e due notti. La mia intenzione è far comprendere come siamo arrivati ad avere quel mondo, spiega Miller. Nico Lathouris ed io abbiamo anche scritto, non sotto forma di sceneggiatura, ma quasi come un romanzo, quello che è successo a Max nell’anno precedente, qualcosa che esploreremo più avanti. Ma nell’elaborare la storia di Furiosa, tutto in Fury Road dev’essere motivato. Nella mia testa c’è anche la storia alla base del Coma Doof Warrior, il suonatore di chitarra. Come può un cieco che può solo suonare la chitarra sopravvivere in una terra devastata dove tutti conducono un’esistenza così estrema? Com’è riuscito a diventare quello che è? In pratica, abbiamo realizzato delle storie per ogni personaggio di Fury Road.”

Chris Hemsworth, che interpreta il villain Dementus, ha aggiunto:

“Il personaggio che interpreto è un individuo molto complicato: violento, fuori di testa, brutale, nato nelle wasteland, il mondo in cui è ambientata la saga di Mad Max. Lui è il prodotto di questo ambiente, è brutale e lui è cresciuto in un contesto in cui o uccidi, o vieni ucciso.” La protagonista Anya Taylor-Joy ha spiegato che quella di Furiosa sarà “una storia di sopravvivenza e speranza impossibile”.

Furiosa arriverà in Italia solo al cinema il 23 maggio 2024.

Fallout: il primo teaser della serie in arrivo il 12 aprile su Prime Video

Tra le serie confermate per il rilascio nel 2024 troviamo subito Fallout, la serie ispirata al popolare videogioco. Fallout è il videoludico che, nel 1997, ha dato origine ad una fortunata saga sviluppata poi in cinque capitoli fino al 2018 con anche quattro spin-off. Quello di Fallout è un mondo post-apocalittico che trae le sue radici, a livello narrativo, da una guerra atomica tra Stati Uniti e Cina, che nel 2077 ha portano l’umanità vicina all’estinzione. L’ambientazione della serie è proprio un America totalmente distrutta composta da poche comunità di persone che sono sopravvissute grazie all’esistenza di Vault, dei rifugi antiatomici. Al Comic Con XP 2023 sono state diffuse le prime immagini ufficiali della serie tv ed il primo teariler. Prime Video ha fatto subito capire che non ha badato a spese ed a ha realizzato una nuova serie dal badget davvero ingente.

Il trailer ci mostra la giovane protagonista uscire dal bunker sicuro in cui è cresciuta e addentrarsi in un mondo post-apocalittico popolato da sopravvissuti e creature terrificanti. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Nel cast vi segnaliamo la presenza di Ella Purnell nel ruolo di Lucy, Aaron Moten che ha la parte di Maximus, Walton Goggins nei panni di Il Ghoul e Kyle MacLaughlan nel ruolo del Soprintendente Hank, padre della giovane protagonista. Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer per Kilter Films sotto il loro overall deal con Amazon. Nolan ha diretto i primi tre episodi di questa serie epica. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner.

Halo 2: la seconda stagione sta per arrivare

Paramount+ non si è lasciata sfuggire l’occasione di mostrare al mondo la seconda stagione di Halo in grande stile. Il palcoscenico del Comic Con XP 2023 si è reso padrino anche del trailer di Halo 2, i cui nuovi episodi debutteranno l’8 febbraio in America. Purtroppo non sappiamo ancora comunicarvi la data d’uscita italiana, possiamo solo assicurarvi che vedremo i capitoli su Sky e NOW.

Il primissimo teaser trailer di Halo 2 ci rivela tante scene d’azione e sequenze parecchio molto emozionanti. John, dopo un evento sconvolgente su un pianeta desolato, rischia tutto pur di dimostrare che Covenant sta per preparare un attacco. Il protagonista, con la galassia a rischio, intraprende un viaggio per trovare la chiave par la salvezza umana o per la sua estinzione, Halo.

Nel cast ritornano Pablo Schreiber (American Gods”) nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone (Hotel Portofino”) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor (serie di videogiochi “Halo”) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana. Ad essi si aggiungo anche due new entry: Joseph Morgan nel ruolo dell’agente James Ackerson e Cristina Rodlo nei panni di Talia Perez, membro dei Marine e che non ha ancora partecipato ad una battaglia.

Vi segnaliamo anche che è confermato il ritorno di Charlie Murphy nei panni della spia umana Makee. Anche se nel finale della prima stagione di Halo Makee era stata apparentemente uccisa, avendo toccato infatti gli artefatti e mandando così lei e Master Chief in una specie di trance che è stata spezzata solo quando Kai le ha sparato, non è detto che sia davvero così. L’ultima volta che abbiamo visto il personaggio era a terra in una condizione critica possiamo comunque sperare in una sua pronta guarigione, altrimenti si tratterebbe di flashback.

Vi suggeriamo di continuare a seguirci per scoprire quando i nuovi episodi di Halo debutteranno anche in Italia.

The Boys 4: tutto quello che si nasconde dietro al primissimo teaser trailer

La nuova stagione di The Boys, nonostante nessuno del cast fosse presente in Brasile, è stata una delle grandi protagoniste della fiera. Prime Video non ha perso tempo ed ha rilasciato al Comic Con XP 2023 il nuovissimo teaser trailer di The Boys 4, in arrivo nel 2024.

Vi anticipiamo che la nuova stagione di The Boys sarà strettamente connessa con il finale della stagione precedente e con la sua serie spin-off, già rinnovata per una seconda stagione, Gen V.

Nella quarta stagione di The Boys il mondo è all’orlo del collasso. Victoria Neuman sembra sempre più vicina allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Butcher, che ha solo pochi mesi da vivere, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader di The Boys. Il resto del team è stanco delle sue menzogne. Con rischi sempre più alti, i protagonisti devono trovare un modo per collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Finalmente grazie al teaser trailer vediamo per la prima volta Jeffrey Dean Morgan all’interno della serie. Tuttavia, una cosa che il trailer non fa è fornire alcuna informazione dettagliata riguardante il suo nuovo personaggio senza nome interpretato da Jeffrey Dean Morgan. Inoltre, gli account social media di The Boys hanno persino preso in giro le speculazioni che il pubblico sta facendo sul nuovo personaggio, rendendo così le cose molto più frustranti e generando anche più clamore per la nuova stagione. Che sia amico o nemico, il nuovo personaggio sembra essere un’aggiunta interessante alla serie.

Un tema forte di The Boys sono le persone che fingono di essere persone che non sono, per guadagnare la fiducia e l’ammirazione degli altri. Per tale motivo, sebbene il trailer dia l’impressione che i personaggi di Butcher e Jeffrey Dean Morgan siano amici, gli eventi descritti nel trailer potrebbero provenire da un flashback e i personaggi potrebbero avere una relazione più sfumata. Per scoprire di più non ci resta che attendere il rilascio del trailer completo o l’uscita dei primi episodi dello show prevista su Prime Video nel 2024.

House of the Dragon 2: le dichiarazioni di Ewan Mitchell

Durante la serata di sabato 2 dicembre in Brasile è stato mostrato, e poi distribuito subito online, il primissimo teaser trailer di House of the Dragon 2, di cui vi abbiamo parlato in lungo ed in largo nell’analisi completa che trovate disponibile qui. In questa sede ci limiteremo ad analizzare le dichiarazioni di Ewan Mitchell, intererete di Aemond Targaryen presente in Brasile al Comic Con XP 2023 assieme al collega Steve Toussaint (Corlys Velaryon) per presentate in anteprima mondiale il trailer e rilasciare le prime dichiarazioni sulla nuova stagione di House of the Dragon.

L’interprete di Aemond ha sorpreso tutti: si è mostrato estroverso e pronto a rispondere in modo sagace e puntuale. Ewan non è solito mostrarsi alla stampa e rilasciare dichiarazioni in merito ai suoi progetti ma forse per House of the Dragon ha fatto un’eccezione.

L’attore ha subito dichiaro che questa stagione sarà ancora più grande ed emozionante della precedente.

“Non si tratta di una normale serie ma di una serie HBO” – ha dichiarato il ragazzo, sottolineando quanto sia elevata la qualità dei prodotti firmati HBO. Mitchell ha precisato che nella nuova stagione vedremo circa 17 draghi e scopriremo nuove sfumature del suo personaggio.

“Non posso svelarvi se ha ucciso Lucerys in maniera cosciente o se è stato un errore, sarebbe uno spoiler.” – lasciando così intuire che la spiegazione al quesito che sta attanagliando i fan del personaggio arriverà nel primo episodio della nuova stagione di House of the Dragon.

Non ci resta che attendere con ansia l’estate 2024, periodo in cui su Sky e NOW arriverà House of the Dragon 2.

Dune parte 2: ancora non è uscito e si parla già di Dune parte 3

“ Se avremo il privilegio di poter girare Dune parte 3 scoprirete ancora di più in merito a Paul Atreides” – queste sono state le parole di Timothée Chalamet alla domanda posta dal presentatore del panel dedicato a Dune parte 2 al Comic Con XP 2023.

Nè Chalamet né Denis Villeneuve hanno fatto mistero di essere molto speranzosi verso il terzo capitolo della saga nonostante non sia ancora uscito il secondo. Questo ci lascia intuire che Dune parte 2 potrebbe non avere un finale chiuso, anzi potrebbe lasciare aperte diverse porte al futuro della saga: Considerato che arriverà anche una serie tv spin-off di possiamo immaginare che l’universo di Dune sia davvero in procinto di espandersi.

Zendaya, colei che veste i panni di Chani in Dune, ha assicurato che nel secondo capitolo della saga vedremo molte più scene con protagonista il suo personaggio. Per Florence Pugh e Austin Butler entrare a far parte del franchise di Dune “è un vero onore”. Entrambe le star si sono dichiarate entusiaste di far parte di un franchise così importante e di essere dirette da Denis Villeneuve.

Warner Bros. ha anche distribuito i nuovi poster promozionali del film, uno per personaggio aumentando così l’hype del pubblico. Dune parte 2 vi aspetta al cinema dal 1 marzo (uscita prevista al momento in America).