Scooby-Doo: la piattaforma Netflix realizzerà una serie live-action

La piattaforma streaming Netflix svilupperà una serie TV live-action su Scooby-Doo. Si tratta di un progetto che è figlio di un accordo tra Warner Bros. e Netflix. Ad occuparsi dello show sarà la Berlanti Production.

Questo studio di produzione è già noto per aver dato vita all’Arrowverse su The CW. Non è chiaro se la serie TV su Scooby-Doo darà il via ad un universo narrativo o sarà aderente alla produzione originale.

La serie su Scooby-Doo sarà curata da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, il dinamico duo che farà da sceneggiatori e produttori esecutivi. Gli altri produttori saranno Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London, André Nemec, Jeff Pinkner, Jonathan Gabay e Adrienne Erickson.

Le collaborazioni tra Netflix e Warner Bros. hanno già prodotto la serie TV su The Sandman e Dead Boy Detectives. Da ricordare che Scooby-Doo ha già avuto due adattamenti live-action in versione lungometraggio. Ad occuparsene fu James Gunn, ad oggi CEO dei DC Studios.

La serie animata su Scooby-Doo, ideata da Hannah-Barbera ha dato il via ad un vero e proprio franchise. La prima stagione della serie TV è andata in onda negli Stati Uniti dal 13 settembre 1969.