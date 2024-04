Mufasa: The Lion King, teaser trailer per il prequel de Il Re Leone

Mescolando tecniche di realizzazione di film dal vivo con immagini al computer fotorealistiche, Mufasa: The Lion King arriverà nei cinema il prossimo 20 dicembre, raccontandoci le vicende che hanno portato a Il Re Leone. Ecco il primo teaser del film, diretto da Barry Jenkins, prodotto da Adele Romanski & Mark Ceryak e prodotto esecutivamente da Peter Tobyansen.

Mufasa: The Lion King incarica Rafiki di trasmettere la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che prestano il loro “marchio di fabbrica” alla storia. Raccontata in flashback, la vicenda presenta Mufasa come un cucciolo orfano, perduto e solo finché non incontra un leone compassionevole di nome Taka, erede di una linea di sangue reale. L’incontro casuale dà il via a un viaggio espansivo di un gruppo straordinario di emarginati alla ricerca del loro destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e mortale.

Nuovi e vecchi membri del cast sono stati chiamati a prestare le loro voci al film:

Aaron Pierre come Mufasa

Kelvin Harrison Jr. come Taka, un principe leone con un futuro brillante che accoglie Mufasa nella sua famiglia come fratello

Tiffany Boone come Sarabi

Kagiso Lediga come giovane Rafiki

Preston Nyman come Zazu

Mads Mikkelsen come Kiros, un leone formidabile con grandi progetti per il suo orgoglio

Thandiwe Newton come madre di Taka, Eshe

Lennie James come padre di Taka, Obasi

Anika Noni Rose come madre di Mufasa, Afia

Keith David come padre di Mufasa, Masego

John Kani come Rafiki

Seth Rogen come Pumbaa

Billy Eichner come Timon

Donald Glover come Simba

Presentando Blue Ivy Carter come Kiara, figlia del Re Simba e della Regina Nala

E Beyoncé Knowles-Carter come Nala

Il cast aggiuntivo include Braelyn Rankins, Theo Somolu, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis e Dominique Jennings.

Il film vanta un cast stellare che dà vita a nuovi personaggi e ai preferiti dai fan, oltre al celebrato premiato compositore Lin-Manuel Miranda che scrive le canzoni del film prodotte da Mark Mancina e Miranda, con musica e performance aggiuntive di Lebo M.

Elton John. Tim Rice. Hans Zimmer. Lebo M. Mark Mancina. Beyoncé, Labrinth, Ilya Salmanzadeh. Beau Black, Ford Riley, l’incredibile team musicale de ‘La Guardia del Leone,’ e così tanti contributori musicali nel corso degli anni. ‘Il Re Leone’ ha un’incredibile eredità musicale con musica di alcuni dei più grandi autori di canzoni, e sono umile e orgoglioso di farne parte. È stato un piacere lavorare al fianco di Barry Jenkins per portare la storia di Mufasa alla vita, e non vediamo l’ora che il pubblico possa vivere questo film al cinema.

ha commentato Miranda.