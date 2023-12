House of the Dragon 2: l’analisi del teaser trailer

Finalmente l’era di House of the Dragon 2 è iniziata. Fan di Game of Thrones potete far partire il countdown. Ad annunciare l’inizio del conto alla rovescia per la visione della seconda stagione della serie spin-off di Il trono di spade non è soltanto HBO, major produttrice dello show, ma anche Sky e Now Tv che hanno confermato l’uscita della serie per l’estate 2024.

Il teaser trailer di House of the Dragon 2 porta a termine al meglio il suo compito: aumenta l’hype già altissimo dei fan della serie tv ed incuriosisce chi ancora non aveva visto la serie.

Si tratta di un vero e proprio teaser trailer, non di un lungo trailer destinato ad illustrare la trama generale della nuova stagione. Mediante il teaser HBO ha realizzato un montaggio serrato che consente agli esperti del mondo di Martin di cogliere i vari riferimenti, mentre coloro che non hanno mai letto Fuoco e Sangue non riceveranno in alcun modo spoiler sull’esito di determinate battaglie o su alcuni eventi chiave della nuova stagione. Chi scrive vi anticipa che di dettagli e riferimenti questo primissimo teaser trailer è davvero pieno. Ecco quindi la nostra analisi dettagliata del teaser trailer di House of the Dragon 2.

Doverosa premessa: durante questa analisi del teaser trailer di House of the Dragon 2 incorreremo per forza di cose in spoiler in merito ad eventi e grandi plot twist della seconda stagione della serie. Per questo motivo vi invitiamo a non proseguire la lettura dell’articolo se non volete incorrere in grosse anticipazioni sulla trama di House of the Dragon 2. Se avete già letto il romanzo di Martin oppure non temete il brivido degli spoiler ecco la nostra analisi del teaser trailer di House of the Dragon 2.

House of the Dragon 2: la danza dei draghi è alle porte

Per chi visionando la prima stagione aveva lamentato una scarsa presenza dei draghi all’interno di uno show in cui sono invece fondamenti eccovi la risposta direttamente da HBO: il teaser trailer di House of the Dragon 2, in cui di draghi ne vediamo parecchi. Ryan Condal ed il cast di House of the Dragon presente al Comic Con di San Paolo in Brasile hanno confermato che vedremo 17 draghi nel corso dei nuovi episodi della serie. Un numero decisamente elevato e all’altezza dell’adattamento che House of the Dragon ambisce ad essere. Draghi, battaglie e scene cruente non mancheranno in questa nuova stagione della serie, così come i plot twist più improbabili. Vi anticipiamo che ciò che questo teaser trailer ci mostra fa quasi certamente riferimento alla prima parte della nuova stagione della serie tv. Le immagini mostrate saranno per la maggior parte collocate nei primi 4 degli 8 episodi che andranno a comporre House of the Dragon 2.

Blood & Cheese è davvero dietro l’angolo

Il trailer si apre mostrandoci una Rhaenyra che osserva pensierosa e devastata la baia, in particolare Capo Tempesta, castello di casa Baratheon verso il quale era volato suo figlio Lucerys e da cui non ha fatto mai ritorno. Questa scena sarà palesemente una delle prime scene della nuova stagione di House of the Dragon. Rhaenyra ha appena saputo della morte di Lucerys, Daemon le ha appena rivelato del ritrovamento del corpo del figlio. Chi scrive crede che proprio in questo momento la vendetta nei confronti dei Verdi sia maturata nella sua testa della Regina Targaryen. Il desiderio di vendicare la morte del figlio per Rhaenyra è quasi istantaneo, praticamente assimilabile alla potenza del dolore che la perdita di Lucerys le ha provocato. In questo preciso caso con vendetta intendiamo l’espressione “testa per testa” e per essere ancora più precisi e tecnici potremmo dire “figlio per figlio”.

Il primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon si chiamerà proprio “Un figlio per un figlio” e già dal titolo potete intuire che la vendetta di Rhaenyra è dietro l’angolo. La prima stagione della serie terminava con la morte di Lucerys (Elliot Grihault) causata, anche se involontariamente, da Aemond (Ewan Mitchell) e dal suo enorme drago Vhagar. Ma sapete perché l’episodio si chiamerà proprio “Un figlio per un figlio”? Il motivo pare sia legato al personaggio di Matt Smith che vedremo fin da subito grande protagonista della serie. Il titolo del primo capitolo avrebbe origine da una lettera di Daemon indirizzata a Rhaenyra. Nella lettera, Daemon rassicurerebbe la moglie in merito al fatto che l’uccisione di Lucerys non resterà impunita a lungo, indicando che, per un figlio morto, ve ne sarà un altro che presto lascerà vedova la madre. “Occhio per occhio, figlio per figlio. Lucerys sarà vendicato”.

Per chi ha letto il romanzo di George R.R. Martin sa che quindi è molto probabile che nel primo capitolo di House of the Dragon 2, a differenza di quanto indicato dalle primissime voci, verrà adatto il famoso episodio di Blood e Cheese. Senza farvi spoiler troppo in questo contesto in merito a Blood and Cheese, sappiate questo termine fa riferimento ai nomi di due personaggi e che la sequenza che li vede coinvolti non ci farà rimpiangere le nozze rosse di Game of Thrones, anzi. La cruenta e la brutalità dell’evento in questione sarà disarmante per gli spettatori non preparati e se la seconda stagione della serie ha intenzione di partire così, non osiamo immaginare tutto ciò che avrà in serbo per noi nei seguenti capitoli.

Aggiungiamo anche che nel trailer è presente anche un’altra sequenza che sicuramente è tratta proprio dall’episodio di Blood & Cheese e che vede coinvolta direttamente Helena Targaryen. La Regina e moglie di Aegon nel teaser trailer appare soltanto due volte, una delle quali con un coltello puntato alla gola, sequenza che non può che riferirsi a Blood & Cheese.

Mentre le prime immagini della serie scorrono, in sottofondo sentiamo il voice over di Otto Hightower (Rhys Ifans) che ammette “che sono stati commessi errori dopo la morte di Viserys”. Sicuramente la prima mano del Re non si riferisce all’incoronazione di Aegon e quindi allo spodestamento di Rhaenyra ma quanto più a ciò che ha commesso Aemond a Capo Tempesta. La morte di Lucerys ha segnato l’inizio della battaglia tra le due famiglie della casata Targaryen e se prima c’era un qualche spiraglio di evitare lo scontro con i draghi ora non è più possibile. Il finale della prima stagione ci ha dato solo un piccolo assaggio delle scene che vedremo in questa seconda.

Matt Smith torna nei panni di Daemon

Finalmente grazie a questo teaser trailer abbiamo la possibilità di dare un primo sguardo al nuovo look di Matt Smith nei panni di Daemon. Il Rogue Prince si mostra fin da subito pronto per la battaglia: imbraccia il suo elmo e in armatura completa è pronto a scendere in campo. Il principe non si è mai tirato indietro ad uno scontro, anzi abbiamo appreso grazie al terzo capitolo della prima stagione che Daemon è colui che scende in campo per primo e mette a rischio la sua vita pur di ottenere la vittoria.

Una delle sequenze più interessanti che possiamo osservare in questo trailer mostra Daemon in procinto di giustiziare un nemico, ma la cosa più interessante di questa scena è l’albero che si cela sullo sfondo: si tratta di un Albero Diga. I fan dell’universo di Martin hanno già visto questi alberi, in particolare si trovano al nord o oltre la barriera ma se vi dicessimo che c’è anche uno ad Harrenhal? Probabilmente questa brevissima sequenza ci svela che il principe della casa del drago è riuscito a conquistare Harrenhal in nome della moglie Rhaenerya ed è pronto a giustiziare coloro che hanno tradito la sua famiglia. Sappiamo bene che Daemon è un personaggio grigio complesso e sfaccettato ed in questa stagione potrebbe aver meno spazio rispetto alla pretendete per lasciarsi comprendere al meglio. Vi anticipiamo che le sequenze girate da Matt Smith per la seconda stagione dello show sono state effettuate tutte all’interno degli studios di Londra, non è stato mai avvistato nei set all’aperto. Per questi motivi potrebbe non aver preso parte ad alcune battaglie che vedremo nel corso della stagione. Ovviamente non ne abbiamo la certezza dato che i set di House of the Dragon erano più di uno sparsi per tutto il Regno Unito.

Parlando proprio di battaglie possiamo vedere i primissimi schieramenti: l’armata Hightower che marcia forse verso Duskendale (in procinto di eseguire il famoso Sacco di Duskendale), l’accampamento dell’armata di Rhaenyra e due vessilli che appartengono a due nuove casate. Si tratta delle casate che si affiancheranno ad un contendente al trono ma poi lo tradiranno e passeranno all’altro schieramento. Vi anticipiamo che ci stanno 3 grandi battaglie in questa nuova stagione. Proprio in riferimento al Sacco di Duskendale possiamo notare che la sequenza che vede protagonista Ser. Criston Cole mentre giustizia qualcuno potrebbe far riferimento alla presa di Duskendale da parte di Aegon. Aegon II ha alcune piccole scene in questo teaser trailer ma non sono scena decisive e questo secondo chi scrive comprova il fatto che non sarà lui il vero nemico di Rhaenyra. La serie tv ha posto maggiore attenzione tra le due donne della serie rispetto che allo scontro tra fratelli che invece caratterizza il romanzo. Vi confermiamo comunque che il sigillo di Aegon II sarà il drago a tre teste di colore oro.

Mentre le immagini si susseguono ascoltiamo un dialogo tra Alicent ed un secondo interlocutore non meglio identificato. Questa conversazione è sicuramente successiva al ritorno di Aemond ad Approdo del Re. Qui Alicent capisce che la pace tra lei e Rhaenrya non è più raggiungibile e che a causa di questa guerra civile interna alla famiglia del drago ci saranno tantissime perdite per il regno ma anche per entrambe le famiglie Targaryen.

Rhaenyra in questa seconda stagione indosserà costumi pazzeschi e a quanto notiamo dal trailer combatterà anche sul dorso del suo drago. Nel teaser trailer notiamo anche quello che potrebbe essere il primo gran consiglio di Rhanerya con la presenza Daemon e Rhaenys. Probabilmente anche questa scena dovrebbe essere ambientata ad inizio serie, perché da quel che sappiamo Daemon non dovrebbe restare per molto a Roccia del drago. Questa sequenza dovrebbe indicare il primo grande momento in cui la regina prende le prime decisioni in merito alla guerra. Chissà se Rhanerya ascolterà i consigli di Rhaenys, la regina che non fu dato che avranno sicuramente un’inevitabile connessione.

Le ultime sequenze e cosa manca al teaser trailer di House of the Dragon 2

Tra le altre immagini che il teaser trailer ci propone possiamo notare una scena che potrebbe essere ambientata al Nord e simboleggerebbe l’arrivo di Jecerys a Grande Inverno, anche se non abbiamo altri inizi a riguardo.

Olivia Cooke potrebbe spezzare il cuore di molti spettatori in questa stagione. Alicent si mostra in una scena visibilmente distrutta e presumiamo che sia post Blood and Cheese.

Per quanto concerne il fermo immagine che propone due draghi pronti ad affrontarsi, non crediamo che sia indicativo di uno scontro tra questi due draghi ma più di una chiaccherata non molto amichevole tra i due cavalieri. Uno dei due draghi potrebbe essere Syrax o forse più Sunfyre quindi con Rhaenyra o Aegon mentre l’altro potrebbe essere Seasmoke.

Il teaser trailer termina con una sequenza incredibile di Vhagar in volo grazie alla quale vediamo chiaramente che la guerra si è spostata in aria.

Mancano sicuramente alcune scene dedicate ai giovani principi Targaryen e nulla è stato mostrato in merito al Nord ed al fratello di Alicent Hightower ma siamo certi che HBO rimedierà entro il prossimo trailer.

Noi non vediamo l’ora che arrivi l’estate 2024 per gustarci la nuova stagione di House of the Dragon che sarà sicuramente la protagonista del nuovo anno.