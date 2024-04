Il Signore degli Anelli arriva su Audible con una trilogia di audiolibri

Canti popolari, battaglie epiche e suggestive lingue elfiche: dal prossimo 7 maggio, l’immenso mondo fantastico de La Compagnia dell’Anello, primo capitolo della trilogia Il Signore degli Anelli, sarà disponibile su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio). La voce di Massimo Popolizio ridarà vita a tutti agli epici personaggi che popolano l’audiolibro, nato dal libro edito da Bompiani e tradotto da Ottavio Fatica

Il compito per chi interpreta audiolibri è regalare a chi ascolta delle immagini da custodire nella propria fantasia. Un film sonoro che renda i personaggi credibili e i colori delle scene vividi. In poche parole, far scoprire all’ascoltatore elementi inediti. La voce, naturalmente, diventa un elemento fondamentale in questo processo immaginifico.