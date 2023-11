Nosferatu: la storia della produzione “maledetta” del film di Robert Eggers

Da poco è stata annunciata la data d’uscita del Nosferatu di Robert Eggers, film horror che è atteso nelle sale cinematografiche per il periodo di Natale del 2024 (esattamente il 25 dicembre). Si tratta di un annuncio non scontato, considerando che la produzione del lungometraggio è stata davvero tribolata. Andiamo a ripercorrerne le tappe.

Cambi di interpreti e difficoltà di produzione

Solo lo scorso anno la produzione di Nosferatu era in alto mare, dopo che The Northman di Robert Eggers non aveva ottenuto il successo auspicato, e con il regista che stava tentando di portare avanti la produzione del film, incontrando continui ostacoli.

Anche l’ingaggio saltato dell’interprete Harry Styles, ad un certo punto, aveva lasciato la produzione senza uno dei suoi protagonisti. E lo stesso era accaduto con Anya Taylor-Joy. Il filmmakr Eggers arrivò in seguito a dichiarare:

Il progetto si sta sgretolando, sto cercando di parlarne, considerando che è stato rivelato che Harry Styles ne avrebbe fatto parte. Sto provando con tutte le mie forze a portare avanti il progetto, ma non mi meraviglierei di ritrovarmi in sogno il fantasma di Murnau che mi dica di fermarmi.

Precisiamo che Harry Styles avrebbe dovuto interpretare il personaggio di Hutter, e non Nosferatu. Successivamente questo ruolo è andato a Nicholas Hoult, ed è stato questo il momento in cui i meccanismi della produzione hanno cominciato a funzionare.

Insieme sono arrivati gli ingaggi di Bill Skarsgard (che farà la parte di Nosferatu) e di Lily Rose-Depp. Le riprese del film sono iniziate a febbraio di quest’anno, per concludersi a maggio. La produzione si è svolta nella città di Praga.

Il sogno di Robert Eggers

Robert Eggers è riuscito così a sfatare il taboo che si era creato dietro la produzione di Nosferatu, considerando che, ad un certo punto, il regista aveva chiamato in causa il fantasma di Murnau, possibile responsabile di questa “maledizione” del reboot.

Lo stesso Nicholas Hoult ha dichiarato sull’interesse di Eggers per Nosferatu:

Robert Eggers voleva fare un film su Nosferatu da quando aveva otto anni, e perciò scrisse un soggetto già quando stava al liceo. Si tratta di un qualcosa che ha a che fare con una sua grande passione.

Il cast del progetto vedrà presenti anche Willem Dafoe, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter), Simon McBurney (The Conjuring 2) e Ralph Ineson (The Witch). Mentre la produzione è stata affidata a Focus Features.

Ricordiamo che si tratta del remake del film del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau, che nel 1979 ha avuto un altro adattamento ad opera di Werner Herzog.

