Nosferatu: Emma Corrin nel cast del film

Oltre ad essere stata inserita nel cast di Deadpool 3, l’interprete Emma Corrin sarà anche tra i protagonisti di Nosferatu. La notizia è stata diffusa attraverso Deadline. Emma Corrin è conosciuta, soprattutto per essere stata la protagonista di The Crown nei panni di Lady Diana.

Il ruolo di Emma Corrin in Nosferatu non è stato ancora rivelato. Nel cast ci saranno Lily Rose-Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult e Willem Defoe. La produzione di Nosferatu è stata affidata a Focus Features, con Robert Eggers che si occuperà della regia e della sceneggiatura del film. La produzione è affidata Jeff Robinov, John Graham, Robert Eggers, Chris Columbus e Eleanor Columbus.

Inizialmente la produzione doveva vedere protagonisti Anya Taylor-Joy ed Harry Styles, e si è arrivati vicini ad una cancellazione, ma, fortunatamente, sembra che il progetto sia tornato vivo ed in produzione. Qualche tempo fa lo stesso Eggers si era definito scettico sulla possibilità di realizzare il film. Ecco le sue parole:

Non so dirvi, il progetto si sta sgretolando, sto cercando di diffondere un po’ la notizia, considerando che è stato rivelato che Harry Styles avrebbe fatto parte del progetto. Vorrei però precisare che lui avrebbe fatto Hutter, e non Nosferatu. Sto provando con tutte le mie forze a portare avanti il progetto, ma non mi meraviglierei di ritrovarmi in sogno il fantasma di Murnau che mi dicesse di fermarmi.