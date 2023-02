Deadpool 3: Emma Corrin sarà il villain della pellicola

Riguardo Deadpool 3, nuova pellicola stand-alone dedicata al “Mercenario Chiacchierone” della Marvel, sappiamo ancora molto poco, se non che a dirigere sarà Shawn Levy e nel cast ritroveremo (naturalmente) Ryan Reynolds e il Wolverine di Hugh Jackman sarà presente in qualcosa di ben più grande di un cameo. Chi sarà il villain della pellicola? Non è ancora dato sapere, almeno a livello di personaggio: è notizia dell’ultima ora, tuttavia, che a interpretare il ruolo sarà l’attrice britannica Emma Corrin.

New addition to the family! The Deadpool family, for clarity. Which is just like a real family except with less swearing… Welcome, Emma Corrin! ⚔️❤️⚔️ pic.twitter.com/LSobi4AqO9 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 14, 2023

La notizia è stata rilanciata come esclusiva da Deadline Hollywood, in contemporanea all’annuncio di Ryan Reynolds stesso su Twitter, che ha pubblicato una foto dell’attrice con la didascalia

Una nuova aggiunta alla famiglia! La famiglia di Deadpool, specifico. Che è come una famiglia vera, ma con meno imprecazioni. Benvenuta, Emma Corrin!

Il post non specifica il ruolo dell’attrice, specificato solo dall’articolo di DH. Veramente difficile speculare su quale personaggio potrebbe interpretare, ma la fantasia dei Marvel fan si sta già scatenando a furia di supposizioni.

Sappiamo che il film farà parte del Marvel Cinematic Universe, ma non per questo perderà i toni da dissacrante commedia “vietata ai minori”. Staremo a vedere. Intanto, il regista si è così espresso, in merito:

Ecco le sue parole:

Stiamo scrivendo e riscrivendo, preparando Deadpool ogni giorno. Passiamo le giornate a riderci sopra. Posso dire che è davvero gradevole lavorare alla scrittura di queste scene che faranno impazzire il pubblico. E la violenza arriverà dritta in faccia, e rispetterà gli altri film su Deadpool. E ci sarà Logan, Wolverine, ci sarà di che divertirsi. Sviluppare un film su Deadpool è una delle cose più divertenti che ci possano essere, perché non è solo una questione che riguarda un film R-Rated. Questa sarà una storia piena di cose autoreferenziali, un elemento che rende unico questo franchise.

Per quanto riguarda i tempi di produzione il regista ha dichiarato:

Il fatto è che più effetti visivi ci sono in un film e più tempo occorre per la post-produzione. E poi si tratta del primo film di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe. Sicuramente non mancheranno gli effetti speciali. Si tratta di un progetto che deve essere crudo e e concreto come i precedenti. Questa cosa ha la priorità, sia per me che per Ryan Reynolds.

Nel frattempo, Emma Corrin (nota ai più per aver interpretato Lady Diana nella quarta stagione di The Crown) ha appena finito di girare la miniserie “Retreat” per FX ed è stata recentemente aggiunta anche al cast del Nosferatu di Robert Eggers.

