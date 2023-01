Nosferatu: Willem Dafoe nel cast del film di Robert Eggers

Willem Dafoe sta diventando uno degli attori feticcio di Robert Eggers, considerando la sua presenza in The Northman ed in The Lightouse, ed il fatto che sarà presente anche nel lungometraggio Nosferatu. Il ruolo che occuperà Dafoe non è ancora stato rivelato.

Di certo Willem Dafoe non è estraneo ad i film su Nosferatu, considerando che fu il protagonista de L’Ombra del Vampiro, pellicola del 2000 in cui veniva ripresa la teoria fantasiosa secondo cui l’interprete del Conte Orlok fosse veramente un non morto. Sarebbe intrigante rivedere Willem Dafoe vestire i panni di Nosferatu anche in quest’occasione.

Anche se pare che il protagonista sarà Bill Skarsgard, che dopo Pennywise tornerà a vestire i panni di un celebre mostro della cultura horror. L’altra protagonista del film sarà Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp; e ci sarà nel cast anche Nicholas Hoult.

La produzione di Nosferatu è stata affidata a Focus Features, con Robert Eggers che si occuperà della regia e della sceneggiatura del film. La produzione è affidata Jeff Robinov, John Graham, Robert Eggers, Chris Columbus e Eleanor Columbus.

Inizialmente la produzione doveva vedere protagonisti Anya Taylor-Joy ed Harry Styles, e si è arrivati vicini ad una cancellazione, ma, fortunatamente, sembra che il progetto sia tornato vivo ed in produzione. Qualche tempo fa lo stesso Eggers si era definito scettico sulla possibilità di realizzare il film. Ecco le sue parole:

Non so dirvi, il progetto si sta sgretolando, sto cercando di diffondere un po’ la notizia, considerando che è stato rivelato che Harry Styles avrebbe fatto parte del progetto. Vorrei però precisare che lui avrebbe fatto Hutter, e non Nosferatu. Sto provando con tutte le mie forze a portare avanti il progetto, ma non mi meraviglierei di ritrovarmi in sogno il fantasma di Murnau che mi dicesse di fermarmi.

Per chi non avesse ancora visto L’Ombra del Vampiro, ecco il trailer del film, con Willem Dafoe nei panni del Conte Orlok.