Nosferatu: Anya Taylor-Joy protagonista del remake

Il Nosferatu di Robert Eggers è pronto ad essere sviluppato, e, secondo le ultime notizie, la produzione del lungometraggio dovrebbe essere messa in cantiere per l’anno prossimo, nel 2022. La notizia è legata all’annuncio di Anya-Taylor Joy come protagonista del lungometraggio (ricordiamo che l’attrice è comparsa anche in The Witch, sempre di Robert Eggers).

Questo perché l’interprete sarà impegnata ad inizio dell’anno prossimo con le riprese di Furiosa, e subito dopo con il thriller Laughter in the Dark, e, a questo punto, dopo sarà la volta di Nosferatu. Il fatto che il 2022 sarà l’anno in cui probabilmente verrà girato Nosferatu chiude il cerchio con un’attesa piuttosto lunga, considerando che il film è stato annunciato nel 2015. Nel frattempo Eggers ha realizzato The Lighthouse, ed è a lavoro anche su The Northman, che è attualmente in post-produzione.

Ricordiamo che Nosferatu è il capolavoro cinematografico realizzato da Friedrich Wilhelm Murnau nel 1922. Si tratterebbe di un adattamento del Dracula di Bram Stoker, anche se l’ambientazione, il nome e lo stile del protagonista sono abbastanza diversi.

Nosferatu ha già avuto un remake, quello di Werner Herzog, che nel 1979 realizzò Nosferatu, il principe della Notte, con Klaus Kinski nei panni del protagonista. Sulla realizzazione di Nosferatu è stato girato anche un film intitolato L’ombra del Vampiro, distribuito nel 2000 e con John Malkovich protagonista. La storia prende spunto da alcune leggende legate allo sviluppo del film.