Nosferatu: online il sito ufficiale del film

Dopo tante traversie che sembravano bloccare l’inizio della produzione del Nosferatu di Robert Eggers, da poco è online il sito ufficiale del lungometraggio, che sancisce quindi l’ufficialità del progetto. Attualmente sul sito è indicata solo una breve sinossi ed il cast.

La sinossi del film recita:

I nomi del cast indicati sono quelli di: Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Willem Dafoe, Simon McBurney e Ralph Ineson.

Ricordiamo che il film è la trasposizione del lungometraggio del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau, divenuto un classico del cinema horror, e non solo. Robert Eggers cercava da anni di far partire la produzione, e qualche tempo fa aveva quasi abbandonato il progetto.

Non so dirvi- aveva detto- il progetto si sta sgretolando, sto cercando di diffondere un po’ la notizia, considerando che è stato rivelato che Harry Styles avrebbe fatto parte del progetto. Sto provando con tutte le mie forze a portare avanti il progetto, ma non mi meraviglierei di ritrovarmi in sogno il fantasma di Murnau che mi dica di fermarmi.