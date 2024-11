Per la terza volta nell'arco di poche settimane, sito e app di banca Intesa risultano down. Migliaia di clienti sono tagliati fuori dal loro conto corrente.

E’ lunedì e per i clienti di Intesa Sanpaolo è un nuovo giorno di disservizi: il sito non carica e l’app non consente di effettuare l’accesso. I disservizi possono capitare, ma quando impattano sull’home banking, i disagi assumono una dimensione ben più grave: niente bonifici, controllo dell’estratto conto e pagamenti.

A rendere ancora più grave la situazione, ci pensa il fatto che si tratta del terzo down di Intesa in poche settimane. Per la gioia dei clienti. Anche in questo caso, l’app non dà messaggi d’errore: semplicemente, una volta inserite le credenziali (o effettuato l’accesso con FaceID o soluzioni equivalenti), si apre un caricamento infinito, che non permette di accedere al conto corrente.

Intesa Sanpaolo down: migliaia di segnalazioni

Le segnalazioni si stanno rapidamente moltiplicando sui social network e sulle piattaforme specializzate, come downdetector, dove oltre 1000 clienti della banca hanno già segnalato di essere rimasti tagliati fuori dal proprio conto corrente. Trattandosi di un disservizio generale, le segnalazioni sono ovviamente equamente distribuite in tutto il territorio.

In questi casi, non c’è nessun fix o trucchetto: bisogna armarsi di tanta pazienza e aspettare che la banca risolva da sola i problemi. Nel frattempo, alcuni clienti segnalano che l’app ha iniziato a funzionare a singhiozzo: l’accesso al conto corrente è tornato possibile, ma con frequenti errori e intoppi.