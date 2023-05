Nosferatu: le riprese del film si sono concluse

Dopo una produzione, e soprattutto una pre-produzione, piuttosto tribolata, le riprese di Nosferatu sono arrivate alla conclusione. Lo ha annunciato il Prague Reporter, che ha riportato anche delle indiscrezioni arrivate direttamente dal set.

I lavori si sono conclusi il 19 maggio dopo tre mesi di produzione. Sembra che le riprese di Nosferatu siano state fatte a colori, e che a livello visivo il lungometraggio dovrebbe avere delle reminiscenze del Romanticismo. La produzione è stata definita come complessa e fuori dall’ordinario.

Inizialmente in Nosferatu dovevano esserci Anya Taylor-Joy ed Harry Styles come protagonisti, ma entrambi sono usciti fuori dai piani di sviluppo. Ad un certo punto lo stesso regista Robert Eggers aveva dichiarato che il fantasma di F.W. Murnau stava impedendo la realizzazione del progetto.

Nel film vedremo Willem Dafoe, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Emma Corrin e Lily-Rose Depp come protagonisti. Mentre la produzione è stata affidata a Focus Features. Nel cast ci saranno anche Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter), Simon McBurney (The Conjuring 2) e Ralph Ineson (The Witch). Bill Skarsgard farà la parte di Nosferatu.