Meta sta per lanciare i canali broadcast anche su Facebook e Messenger

Meta Platforms ha dichiarato di voler introdurre in Facebook e Messenger i canali broadcast, una funzione per la distribuzione pubblica di messaggi da parte di singoli individui. “Stiamo attualmente testando la possibilità per le Pagine di creare canali di trasmissione e prevediamo di diffonderla nelle prossime settimane“, ha dichiarato Meta in un comunicato. Secondo la società, le persone che gestiscono le Pagine di Facebook possono avviare i canali broadcast come modo per coinvolgere più profondamente i propri follower.

Chiunque può unirsi ai canali broadcast per rimanere aggiornato sulle ultime novità delle proprie pagine preferite e approfondire gli argomenti che più gli interessano.