Sveglia iPhone: nuovo aggiornamento per correggere i problemi

Arriva un lieto fine per i possessori di iPhone, che negli ultimi mesi hanno combattuto contro silenzio e malfunzionamenti della sveglia. L’azienda è infatti al lavoro su un nuovo aggiornamento di iOS che dovrebbe risolvere definitivamente i fastidiosi bug.

Due erano i principali problemi segnalati dagli utenti: la disattivazione inspiegabile dell’allarme, un bug già presente da ottobre 2023, e volume troppo basso che non permetteva di svegliarsi al mattino.

Le lamentele sui social, in particolare su TikTok, si sono moltiplicate nelle ultime settimane, con numerosi utenti che ironizzavano sulla “sveglia furba”. C’è chi ha perso appuntamenti importanti, chi è arrivato in ritardo al lavoro, e chi ha persino rischiato di perdere un volo. La situazione era diventata talmente insostenibile che molti utenti hanno iniziato a cercare soluzioni alternative, come sveglie tradizionali o app di terze parti.

Sveglia iPhone: i suggerimenti dell’azienda

In attesa dell’aggiornamento definitivo, l’azienda suggerisce alcune soluzioni temporanee:

Verificare le impostazioni: assicurarsi che l’ora sia impostata correttamente e che il suono non sia disattivato.

Disattivare il "Rilevamento dello sguardo": questa funzione potrebbe spegnere la sveglia se il telefono rileva che si sta fissando lo schermo.

Controllare il volume: assicurarsi che il volume della suoneria non sia troppo basso.

Disattivare "Modifica con tasti": questa funzione permette di regolare il volume con i tasti laterali del telefono, con il rischio di abbassarlo involontariamente.

Tuttavia, queste soluzioni non sono sempre efficaci e non rappresentano una soluzione definitiva. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di intervenire con un nuovo aggiornamento di iOS che dovrebbe risolvere il problema alla radice.

L’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane. L’azienda non ha ancora comunicato una data precisa, ma gli utenti possono già controllare se è disponibile accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamenti software.

Mentre aspettiamo l’arrivo dell’aggiornamento, possiamo tirare un sospiro di sollievo: la sveglia Apple tornerà a funzionare come in precedenza.