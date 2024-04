Amazon aumenta la velocità: le consegne Prime stanno diventando ancora più veloci

Amazon ha annunciato che le consegne Prime stanno diventando ancora più veloci, un’ulteriore evoluzione del servizio di spedizione rapido che ha rivoluzionato il commercio online. L’azienda ha dichiarato di aver consegnato oltre 2 miliardi di articoli in un giorno o meno nei primi tre mesi del 2024, superando i record precedenti. Questo incremento nella velocità di consegna è particolarmente evidente in 60 delle maggiori aree metropolitane degli Stati Uniti, dove quasi il 60% degli ordini Prime viene consegnato il giorno stesso o il giorno successivo. Questa accelerazione nella consegna potrebbe avere un impatto significativo sui clienti di Amazon, che potrebbero notare un aumento delle opzioni di consegna “stesso giorno” o “giorno successivo”.

Tuttavia, c’è ancora incertezza su come questo si applichi a vari articoli in diverse località o se i costi associati siano giustificati, considerando anche le segnalazioni di infortuni nei magazzini e la lotta dei lavoratori per condizioni migliori. Il controllo che Amazon ha sulle spedizioni e sull’adempimento ha portato a un’azione legale da parte della Federal Trade Commission (o FTC, è un’agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti la cui missione principale è l’applicazione delle leggi antitrust civili (non penali) e la promozione della tutela dei consumatori), che accusa l’azienda di comportamento anticoncorrenziale. La FTC sostiene che Amazon limita ingiustamente i venditori che possono accedere alla spedizione Prime e costringe le aziende a utilizzare i suoi servizi di adempimento. Amazon risponde che gli sforzi della FTC potrebbero rallentare o rendere meno affidabili le spedizioni Prime per i clienti. Dal 2019, Amazon ha investito miliardi per sviluppare un sistema di adempimento interno con aerei, camion, droni e robot per competere con FedEx e UPS e consentire le consegne rapide. Nel 2023, ha introdotto un programma che permette ai venditori di spedire direttamente dalle fabbriche, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati ai magazzini di Amazon. Nel complesso, il futuro delle consegne Amazon sembra essere caratterizzato da una maggiore velocità e efficienza, ma ci sono ancora sfide legali e operative che l’azienda dovrà affrontare per mantenere il suo ruolo dominante nel settore delle consegne rapide.