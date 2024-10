Un recente report di TrendForce ipotizza che i prezzi degli SSD destinati ai consumatori stiano per calare. Insomma, comprare memorie di grandi dimensioni dovrebbe diventare molto più conveniente.

I prezzi degli SSD per i consumatori potrebbero calare tra il 5% e il 10% nel quarto trimestre del 2024, secondo TrendForce. Questo calo sarà dovuto a una maggiore produzione e a una domanda più debole. Anche i segmenti NAND Flash per dispositivi mobili (eMMC/UFS) e wafer 3D NAND potrebbero beneficiare di questo trend. Storia completamente diversa per gli SSD dedicati alle aziende, che potrebbero subire un aumento dei prezzi.

Nel terzo trimestre del 2024, i prezzi degli SSD consumer sono già calati leggermente: durante eventi come il Prime Day, abbiamo visto diverse offerte vantaggiose, ulteriore prova della voglia dei produttori di smaltire il loro inventario. TrendForce prevede che la tendenza continuerà fino alla fine dell’anno, rendendo SSD di maggiore capacità più accessibili.

Il calo dei prezzi è legato all’aumento della produzione di NAND Flash e a una domanda debole, anche a causa dell’adozione più lenta del previsto dei PC con intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il segmento eMMC e UFS, generalmente usato nei dispositivi mobili, i cali di prezzo potrebbero essere ancora più significativi, fino al 13%, soprattutto a causa della riduzione del volume di transazioni.