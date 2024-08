Ricevere il proprio ordine grazie a dei robot autonomi? Molti di coloro che credono che questo possa essere solo un sogno dovranno ricredersi. A Los Angeles infatti coloro che effettueranno l’ordine tramite Uber Eats presso alcuni ristoranti Shake Shack potranno avere la fantastica occasione di ricevere l’ordine tramite alcuni robot autonomi che appartengono a Serve Robotics.

Si tratta quindi di robot guidati dall’intelligenza artificiale .Una nuova tendenza oltre che un vero e proprio cambiamento che si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti contemporanei. Il tutto servendosi della nuova tecnologia di guida autonoma grazie alla quale poter garantire un ottimo servizio a domicilio.

Nuova collaborazione tra Shake Shack e Serve Robotics

Si sta tanto parlando, nel corso degli ultimi giorni, della nuova collaborazione nata tra Serve Robotics e la celebre catena di fast-food Shake Shack. Questa ha come obiettivo quello di realizzare, e utilizzare, robot autonomi da marciapiede per poter consegnare gli ordini effettuati su Uber Eats. Proprio l’obiettivo di Serve Robotics è quello di installare sulla nota piattaforma Uber, entro il 2025, ben 2000 robot dotati di intelligenza artificiale per la consegna sui marciapiedi.

Tali robot vengono progettati per poter rispondere alla chiamata tutte le volte che si rivela necessario, e per poter pianificare i percorsi più efficienti. Ma soprattutto è molto importante precisare che i robot progettati da Serve Robotics sono realizzati per poter garantire la massima sicurezza, e allo stesso tempo protezione, degli alimenti durante la fase di trasporto.

Diversi sono i vantaggi legati alla consegna sui marciapiedi tramite robot. Tra questi possiamo menzionare la riduzione dei costi e la massima efficienza. Questi robot sono infatti muniti oltre che di intelligenza artificiale anche di tecnologia GPS. Ciò significa che senza riscontrare particolari problemi riescono a muoversi in ambienti urbani riuscendo anche a superare gli ostacoli presenti lungo il percorso.