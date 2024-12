Il primo servizio di autobus autonomi del Regno Unito, lanciato per collegare Fife ed Edimburgo, verrà sospeso a causa della bassa partecipazione degli utenti. Operativo da maggio 2023, il progetto CAVForth di Stagecoach mirava a ridurre il traffico sul ponte stradale di Forth, una delle arterie più trafficate della Scozia, ma non è riuscito ad attrarre un numero sufficiente di passeggeri.

Il progetto, sviluppato con un investimento di 6 milioni di sterline, parzialmente finanziato dal governo britannico, comprendeva una flotta di cinque autobus a guida autonoma progettati per trasportare fino a 10.000 passeggeri a settimana. Tuttavia, l’obbligo di avere due membri del personale a bordo per motivi di sicurezza ha inciso negativamente sulla sostenibilità economica del servizio. Stagecoach ha sottolineato che la sospensione rappresenta una pausa, non un fallimento, per il futuro della tecnologia autonoma.

Il progetto CAVForth, sviluppato in collaborazione con Fusion Processing, Alexander Dennis, l’Università di Napier e il Bristol Robotics Lab, è stato definito un traguardo globale. Gli autobus operavano su percorsi regolari, offrendo un’anteprima del potenziale dei trasporti pubblici autonomi.

Sfide per il futuro della mobilità in Scozia

Il governo scozzese ha fissato l’obiettivo di ridurre l’uso delle auto del 20% entro il 2030, ma le previsioni indicano un aumento del traffico a oltre 40 miliardi di chilometri percorsi annualmente entro quella data. Nonostante una crescita nell’uso degli autobus, favorita dai pass gratuiti per under 22 e over 60, i livelli di utilizzo rimangono inferiori a quelli pre-pandemia. A questo si somma l’aumento di episodi di vandalismo e violenza denunciato dai conducenti, che accusano le politiche di viaggi gratuiti per i giovani.

Nel frattempo, nonostante il fallimento dell’iniziativa, Stagecoach ha ribadito il suo impegno verso la tecnologia autonoma, sottolineando che il progetto ha fornito dati preziosi per sviluppi futuri. Il consorzio intende esplorare nuove opportunità per integrare soluzioni autonome nei sistemi di trasporto in altre aree del Regno Unito.