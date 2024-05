L’AI risolve i test CAPTCHA: riconosce strisce pedonali e semafori

Il riconoscimento di strisce pedonali e semafori da parte dell’AI potrebbe mettere in crisi i CAPTCHA usati per distinguere i bot dagli esseri umani.

L’AI batte l’uomo nel riconoscere strisce pedonali e semafori. Sembra paradossale, eppure è quanto emerge da una recente ricerca pubblicata su BBC Science Focus Magazine. Secondo gli esperti, questa abilità potrebbe mettere in crisi i sistemi CAPTCHA, utilizzati per distinguere gli esseri umani dai bot.

I CAPTCHA sono test basati sul test di Turing che chiedono agli utenti di compiere azioni semplici, come identificare oggetti in immagini o digitare testo distorto. Finora, questi test sono stati considerati un metodo efficace per contrastare l’azione dei bot, in quanto difficilmente replicabili dalle macchine.

Tuttavia, la ricerca dimostra che l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante nel riconoscimento di immagini e nel comportamento umano. I sistemi di intelligenza artificiale sono ora in grado di superare i CAPTCHA con una precisione superiore al 90%, ben oltre le capacità degli esseri umani.

Strisce pedonali e semafori: il metodo usato dall’AI

I sistemi di intelligenza artificiale sfruttano l’apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati e individuare pattern che sfuggono all’occhio umano. In questo modo, riescono a riconoscere oggetti e compiere azioni con un’accuratezza sempre maggiore.

Quali sono le implicazioni? Se l’AI è in grado di superare i CAPTCHA, questi sistemi potrebbero perdere la loro efficacia nel contrastare i bot. Questo potrebbe portare a un aumento di spam, frodi e altri comportamenti dannosi online.

Gli esperti ritengono che i sistemi CAPTCHA dovranno evolversi per rimanere al passo con i progressi dell’intelligenza artificiale. Una possibilità è quella di utilizzare test più complessi che richiedano non solo il riconoscimento di immagini, ma anche la comprensione del linguaggio e il ragionamento logico.

L’intelligenza artificiale sta quindi mettendo a dura prova i sistemi di sicurezza online. I CAPTCHA, un tempo considerati un baluardo contro i bot, potrebbero presto diventare obsoleti. È necessario sviluppare nuove soluzioni per proteggere il web da attività dannose. Strisce pedonali e semafori, un tempo semplici oggetti quotidiani, potrebbero presto diventare simboli di questa sfida tra uomo e macchina.