Gli scienziati sono continuamente al lavoro per scoprire cosa ci circonda e trovare in questo modo una soluzione ai vari dubbi e problemi che affliggono la mente umana. Diverse sono le ricerche condotte, alcune delle quali oltrepassano anche i confini del pianeta Terra.

Basti pensare alle spedizioni spaziali, volte a scoprire cosa c’è su Marte. Proprio soffermando l’attenzione su tale pianeta, interesserà sapere che gli scienziati della NASA hanno di recente fatto una scoperta inaspettata che potrebbe aprire nuovi scenari. Ecco di cosa si tratta.

La NASA scopre roccia a strisce su Marte grazie al rover Perseverance

Gli scienziati della NASA sono rimasti davvero molto sorpresi quando il rover Mars Perseverance ha trovato sul pianeta Marte una roccia con delle strisce. Si tratta, in pratica, di una roccia zebrata che sporge come un pollice in mezzo al paesaggio polveroso e rosso del pianeta.

Larga circa 7,8 pollici, tale roccia sarebbe stata rinvenuta mentre il rover esplorava il cratere Jezero, collocato a nord dell’equatore del pianeta e che gli studiosi ipotizzano possa essere stato il sito di un antico lago e delta fluviale. A tal proposito, si legge in una dichiarazione della nota agenzia spaziale:

Il team scientifico pensa che questa roccia abbia una consistenza diversa da qualsiasi altra vista prima nel cratere Jezero, e forse in tutto Marte. La nostra conoscenza della sua composizione chimica è limitata, ma le prime interpretazioni sono che i processi ignei e/o metamorfici potrebbero aver creato le sue strisce.

I ricercatori hanno chiamato la roccia “Freya Castle” e ipotizzano che provenisse da un’altitudine più elevata. Al momento, comunque, si tratta solo di ipotesi. Verranno condotti ulteriori studi per scoprire di più su tale roccia e su eventuali segreti che potrebbe nascondere.