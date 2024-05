Google Gemini si aggiorna: arrivano estensioni e linguaggio in italiano

Con l’ultimo aggiornamento, nuove estensioni sono state introdotte in Google Gemini. La grossa novità è che ora parla anche in italiano.

Google Gemini si aggiorna e diventa più italiano che mai! Il chatbot basato sull’IA è stato aggiornamento di recente. Adesso, le sue funzionalità linguistiche sono state ampliate, con le estensioni adesso disponibili anche nel nostro Paese.

Qual è la novità principale? L’introduzione del supporto alla lingua italiana per l’app dedicata di Gemini. Questo significa che gli utenti italiani potranno finalmente interagire con il chatbot nella loro lingua madre, così avranno un’esperienza più naturale e intuitiva.

Ci sono altre importanti novità da conoscere. Le estensioni di Gemini, che permettono di accedere a informazioni da app e servizi Google come YouTube, Maps, Voli e Hotel, sono ora disponibili anche in italiano. Questo significa che gli utenti potranno pianificare viaggi, cercare hotel, ricevere informazioni sulla loro posizione e molto altro, il tutto in italiano e con la massima semplicità.

Google Gemini: esperienza interattiva e personalizzata

Le estensioni di Gmail, Documenti e Drive offrono agli utenti la possibilità di gestire con facilità i loro contenuti personali e ricevere risposte a riguardo. Inoltre, avranno il pieno controllo delle impostazioni sulla privacy, garantendo la massima sicurezza dei loro dati.

Con le sue nuove funzionalità, Gemini si conferma come uno strumento versatile e potente, in grado di offrire agli utenti un’esperienza interattiva e personalizzata. Che si tratti di pianificare un viaggio, di lavorare su un documento o di guardare un video su YouTube, Gemini è sempre al loro fianco per aiutare e fornire loro le informazioni di cui hai bisogno.

Al momento, la disponibilità di Gemini in Italia è soltanto come Web App. Tutti coloro che hanno un dispositivo Android dovranno aspettare per avere l’app dedicata. Però, quelli impazienti, hanno a disposizione il pacchetto APK dell’ultima versione per smartphone Android compatibili.

Quest’ultimo aggiornamento di Google Gemini è un ulteriore passo in avanti intrapreso dall’azienda. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’IA maggiormente funzionale e accessibile. Con la disponibilità multi-lingue, adesso gli utenti potranno avere un’esperienza personalizzata quando interagiscono con il chatbot.