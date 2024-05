Apple e la ricerca segreta sull’intelligenza artificiale a Zurigo

Secondo un rapporto del Financial Times, Apple ha prelevato decine di esperti di intelligenza artificiale da Google e ha creato un “laboratorio europeo segreto” a Zurigo per ospitare un nuovo team di personale incaricato di costruire nuovi modelli e prodotti di intelligenza artificiale.

In base a un’analisi dei profili LinkedIn condotta dal FT, Apple ha assunto almeno 36 specialisti da Google dal 2018, quando ha reclutato John Giannandrea per diventare dirigente di AI. Il team principale di Apple che si occupa di IA lavora in California e a Seattle, ma l’azienda ha recentemente ampliato gli uffici dedicati all’IA a Zurigo, in Svizzera. Si ritiene che l’acquisizione da parte di Apple delle startup locali FaceShift (VR) e Fashwell abbia influenzato la decisione di costruire in città un laboratorio di ricerca segreto noto come “Vision Lab” . Secondo il rapporto, i dipendenti del laboratorio sono stati coinvolti nella ricerca di Apple sulla tecnologia di base che alimenta la chatbot ChatGPT di OpenAI e prodotti simili basati su grandi modelli linguistici (LLM). L’attenzione si è concentrata sulla progettazione di modelli di intelligenza artificiale più avanzati che incorporano input testuali e visivi per produrre risposte alle domande. Il rapporto suggerisce che il recente lavoro di Apple sugli LLM è una naturale conseguenza del lavoro svolto dall’azienda su Siri negli ultimi dieci anni: l’azienda è da tempo consapevole del potenziale delle “reti neurali”, una forma di intelligenza artificiale ispirata al modo in cui i neuroni interagiscono nel cervello umano e una tecnologia alla base di prodotti innovativi come ChatGPT. Chuck Wooters, un esperto di IA conversazionale e di LLM, che è entrato in Apple nel dicembre 2013, e ha lavorato su Siri per quasi due anni, ha dichiarato: “Nel periodo in cui ero lì, una delle spinte che stava avvenendo nel gruppo Siri era quella di passare a un’architettura neurale per il riconoscimento vocale. Già allora, prima che i modelli linguistici di grandi dimensioni prendessero piede, erano grandi sostenitori delle reti neurali”.

Le mosse strategiche dell’intelligenza artificiale di Apple e le prossime innovazioni di iOS 18

Attualmente, il gruppo di Apple che si occupa di IA comprende importanti ex dipendenti di Google come John Giannandrea, ex responsabile di Google Brain, che ora fa parte di DeepMind. Anche Samy Bengio, ora direttore senior della ricerca AI e ML di Apple, è stato in precedenza un importante scienziato AI di Google. Lo stesso vale per Ruoming Pang, che dirige il team “Foundation Models” di Apple e si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni. In precedenza, Pang ha diretto la ricerca sul riconoscimento vocale dell’IA presso Google. Nel 2016 Apple ha acquisito Perceptual Machines, un’azienda che lavorava sul riconoscimento generativo delle immagini, fondata da Ruslan Salakhutdinov della Carnegie Mellon University. Si dice che Salakhutdinov sia una figura chiave nella storia delle reti neurali e che abbia studiato all’Università di Toronto sotto il “padrino” di questa tecnologia, Geoffrey Hinton, che ha lasciato Google l’anno scorso per le sue preoccupazioni sui pericoli dell’IA generativa. Salakhutdinov ha dichiarato all’FT che uno dei motivi della lentezza di Apple nell’implementazione dell’IA è la tendenza dei modelli linguistici a fornire risposte errate o problematiche: “Si dice che iOS 18 includerà nuove funzioni di IA generativa per Siri, Spotlight, Shortcuts, Apple Music, Messaggi, Salute, Keynote, Numbers, Pages e altre app. Queste funzioni dovrebbero essere alimentate dall’LLM di Apple sul dispositivo, anche se si dice che Apple abbia discusso anche di partnership con Google, OpenAI e Baidu. Un primo sguardo alle funzioni AI che Apple ha pianificato dovrebbe arrivare tra poco più di un mese, con iOS 18 che dovrebbe debuttare alla Worldwide Developers Conference che prenderà il via il 10 giugno.