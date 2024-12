Lo spazio può sorprendere in ogni momento, nonostante da sempre sia oggetto di studio da parte dei ricercatori. Molto spesso si pensa al nostro Sistema Solare come l’insieme di pochi pianeti e tanto spazio vuoto, ma in realtà così non è. Nuove osservazioni però mostrano una realtà completamente differente, ovvero che ci troviamo a vivere all’interno di una regione calda e meno densa.

Inoltre, le nuove osservazioni ci portano a pensare che possa esistere uno strano canale cosmico che si collega a delle stelle posizionate in un posto molto lontano. Una nuova analisi adesso ci mostra quello che sembra sia un canale di plasma caldo ed a bassa densità che estende dal nostro Sistema Solare verso delle costellazioni lontane. A confermare ciò sono stati gli astronomi del Max Planck Institute e lo hanno fatto utilizzando i dati dello strumento eRosita.

Individuato collegamento nascosto tra le stelle nella Bolla Calda Locale: un tunnel spaziale

Non è di certo una novità il fatto che il nostro Sistema Solare si trova in una regione peculiare dello spazio, chiamata Bolla Calda Locale. Stando a quanto dichiarato dagli scienziati, questa zona si sarebbe formata in seguito a potenti esplosioni stellari chiamate supernovae. Il gas circostante si è riscaldato, producendo un ambiente a bassa densità e ad alta temperatura.

Le tracce di questi eventi sono ancora molto visibili sotto forma di distribuzioni vaporose di plasma caldo. A parlare nei giorni scorsi è stato il Dott. LL Sala, autore principale dello studio che ha dichiarato di aver scoperto che la temperature dell’LHB mostra una dicotomia nord-sud alle alte latitudini.

Gli scienziati hanno cercato di comprendere questo ambiente, e per farlo si sono rivolti a eRosita, un osservatorio a raggi X, lanciato come parte della missione Spectrum-Roentgen-Gamma. Uno degli obiettivi di eRosita sarebbe proprio il seguente, ovvero mappare il gas caldo nello spazio, andando a scoprire i resti di supernova, studiando nel contempo i dintorni.